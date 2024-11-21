Дело на $100 млн. Экс-владелец "Житомирських ласощів" Игорь Бойко проиграл арбитраж против Украины

Министерство юстиции Украины заявило, что защитило интересы государства в деле по иску гражданина США и РФ Игоря Бойко против Украины на общую сумму $100 млн. Бывший акционер "Житомирських ласощів" инициировал арбитраж на основании межправительственного соглашения с РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций, говорится в сообщении Минюста от 19 ноября.

Постоянная палата третейского суда в Гааге отклонила иск Бойко. Он требовал возмещения ущерба в размере $100 млн, мотивируя это экспроприацией его доли корпоративных прав в юридическом лице, осуществляющего деятельность в кондитерском бизнесе. Речь идет о компании "Житомирські ласощі".

В ходе рассмотрения дела, которое началось еще в 2017 году, истец неоднократно делал заявления в медиа, "унижавшие статус Украины, с очевидным намерением получить поддержку по делу, а также в своей трактовке событий", заявил Минюст.

В итоге арбитраж установил, что истец не смог доказать ни законность приобретения инвестиций, ни факт нарушения Украиной соглашения.

Конфликт между Юрием Лещинским (ЗАО "Житомирські ласощі") и Игорем Бойко (ОДО "Житомирская кондитерская фабрика "ЖЛ") за права собственности на фабрику продолжался с 2010 года.

В 2016 году ОДО "ЖЛ" удалили из государственного реестра, возобновив вместо него ЗАО "Житомирські ласощі", которое было ликвидировано в 2010 году с передачей активов на баланс ОДО "ЖЛ".

В 2017 году Бойко заявил о рейдерском захвате фабрики "Житомирські ласощі" народным депутатом Сергеем Пашинским, бизнесменом Сергеем Тищенко, министром юстиции Павлом Петренко, министром внутренних дел Арсеном Аваковым при участии президента Петра Порошенко.

В том же году Бойко арестовали по подозрению в рейдерском захвате этой фабрики в 2010 году, но в 2018 году суд отказался продлить его арест.

Бойко заявил, что Украина допустила незаконную экспроприацию инвестиций без возмещений и компенсаций.