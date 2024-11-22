Остался только бетонный круг: как выглядел и что случилось с амфитеатром в Днепре

Почти ничего теперь не напоминает о большой сцене

Мало кто знает, что в одном из парков Днепра был свой амфитеатр. Он был простроен в 1935–1936 годах в восточной части парка имени Тараса Шевченко. Зеленый театр под открытым небом, спроектированный архитекторами Генрихом Швецко-Винецким и Владимиром Ковалевичем, стал символом культурной жизни города, но его судьба оказалась трагически короткой.

Архитектурное чудо в сердце парка

Зеленый театр был спроектирован так, чтобы стать не просто сценой для выступлений, а целым пространством, гармонирующим с природой.

Амфитеатр в Днепре

К театру вела аллея, а само сооружение, окруженное зеленью, неожиданно открывалось перед посетителем при приближении, создавая эффект неожиданности и масштаба. Главной сценой театра была открытая площадка-арена, позади которой возвышалась акустическая "раковина". Амфитеатр мог вместить 2500 сидящих и 500 стоящих зрителей, предоставляя место для массовых представлений, концертов и праздников.

Зеленый театр построили в 1935 году

Эта грандиозная постройка была настоящим центром городской культуры, где искусство и архитектура становились частью повседневной жизни горожан.

Зеленый театр мог вместить блее 2500 зрителей

Что случилось с Зеленым театром

К сожалению, Зеленый театр просуществовал недолго. Во время Второй мировой войны сооружение было уничтожено – пожар оставил от театра лишь обгоревшие руины. После войны объект так и не восстановили. В центре парка, где когда-то собирались тысячи зрителей, осталась только круглая бетонная площадка, которая ныне напоминает об этом утраченной памятнике архитектуры.

Зеленый театр сгорел

Попытки вдохнуть жизнь вместо бывшего театра предпринимались. В 2017 году на его площадке появилось общественное пространство "Сцена", где проводились концерты и культурные мероприятия. Однако проект просуществовал всего два года, после чего его разобрали. Сегодня остатки Зеленого театра находятся в запущенном состоянии, а место, некогда наполненное творческой энергией, остается лишь тенью своего прошлого величия.

Так выглядит бывший Зеленый театр в парке Шевченко, фото: dnepr.info

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