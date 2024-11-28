В свет выходит "Мрія": Евгений Положий представит роман на основе реальных событий в Гостомеле

Презентация состоится 3 декабря в книжном магазине Vivat в Киеве

Во вторник, 3 декабря, в Киеве состоится презентация новой книги писателя и сценариста Евгения Положия – "Мрія". Роман построен на реальной истории семьи, которая пережила самые плохие дни войны в оккупированном Гостомеле возле Киева.

"Этот текст — не только о времени (февраль-март 2022 года, первые две недели Большой захватнической войны России против Украины), городе и городке (Гостомель, двадцать километров от Киева), зверствах российской армии и уничтожении крупнейшего грузового самолета в мире Ан-225 "Мрія". Речь идет о стремлении человека в аду войны выполнять до самого конца свой долг. Даже если человек недостаточно физически силен, не имеет навыков обращения с огнестрельным оружием, даже если одет в джинсы, а не камуфляж", — рассказал Положий.

На руках у супругов – парализованная мама, их автомобиль уничтожили обстрелы, многоэтажку заняли оккупанты. Жителям подвала, где они прячутся, грозит фильтрация.

Пытаясь скрыться и успеть на эвакуационные автобусы, герои романа везут маму через горящие Гостомель и Бучу в садовой тачке, корзине из супермаркета, витрине для мороженого, тянут на автомобильной шине, ремнях и жалюзи. Потому что нет на свете силы, сильнее семейной долга.

В основу сюжета положена оригинальная история семьи Боднаров. "Мы долго взвешивали, следует ли делать их лица публичными, называть ли их реальными прототипами этой истории, но в конце концов пришли к выводу, что нет. Пусть роман остается романом", — подчеркнул автор.

Евгений Положий – украинский писатель и сценарист, член Шведского ПЭН-клуба. Автор таких известных книг, как: "Мері та її аеропорт" (2003), "Дядечко на ім'я Бог" (2008), "Потяг" (2007), "По той бік пагорба" (2010), "Юрій Юрійович, улюбленець жінок" (2011).

Положий также является автором целой серии книг о войне, написанных "по горячим следам" событий, которые произошли в Украине из-за российского вторжения. Бестселлерами стали: роман "Іловайськ" о трагических событиях августа-сентября 2014-го; "П’ять секунд, п’ять днів"(история добровольца и ветерана, который прополз по оккупированной территории пять суток и нашел своих), а также один из лучших романов современности "Фінальний епізод (війни, що триває 400 років)" о протестантском пасторе из временно оккупированного Мариуполя.

Презентация романа "Мрія" состоится во вторник, 3 декабря, в 18:30 в книжном магазине Vivat по адресу: г. Киев, ул. Петра Сагайдачного, 8.

Вход свободный.