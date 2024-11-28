У світ виходить "Мрія": Євген Положій презентує роман на основі реальних подій у Гостомелі

Презентація відбудеться 3 грудня у книгарні Vivat в Києві

У вівторок, 3 грудня, у Києві відбудеться презентація нової книжки письменника та сценариста Євгена Положія – "Мрія". Роман побудований на реальній історії сім’ї, яка пережила найгірші дні війни в окупованому Гостомелі біля Києва.

"Цей текст — не лише про час (лютий-березень 2022 року, перші два тижні Великої загарбницької війни Росії проти України), місто й містечко (Гостомель, двадцять кілометрів від Києва), звірства російської армії та знищення найбільшого вантажного літака у світі Ан-225 "Мрія". Йдеться про прагнення людини серед пекла війни виконувати до самого кінця свій обов’язок. Навіть якщо людина не достатньо фізично сильна, не має навичок поводження з вогнепальною зброєю, навіть якщо вдягнута в джинси, а не камуфляж", — розповів Положій.

На руках у подружжя – паралізована мама, їхню автівку знищили обстріли, багатоповерхівку зайняли окупанти. Мешканцям підвалу, де вони переховуються, загрожує фільтрація.

Намагаючись втекти та встигнути на евакуаційні автобуси, герої роману везуть маму через палаючі Гостомель та Бучу в садовій тачці, кошику з супермаркету, вітрині для морозива, тягнуть на автомобільній шині, пасках та жалюзі. Бо немає на світі сили, сильнішої за родинний обов’язок.

В основу сюжету покладена оригінальна історія родини Боднарів. "Ми довго зважували, чи варто робити їхні особи публічними, чи називати їх реальними прототипами цієї історії, але зрештою прийшли до висновку, що ні. Нехай роман залишається романом", — наголосив автор.

Євген Положій – український письменник і сценарист, член Шведського ПЕН-клубу. Автор таких відомих книг, як: "Мері та її аеропорт" (2003), "Дядечко на ім'я Бог" (2008), "Потяг" (2007), "По той бік пагорба" (2010), "Юрій Юрійович, улюбленець жінок" (2011).

Положій також є автором цілої серії книжок про війну, написаних "по гарячих слідах" подій, які стались в Україні через російське вторгнення. Бестселерами стали: роман "Іловайськ" про трагічні події серпня-вересня 2014-го; "П’ять секунд, п’ять днів" (історія добровольця і ветерана, який проповз по окупованій території п’ять діб і знайшов своїх), а також один з найкращих романів сучасності "Фінальний епізод (війни, що триває 400 років)" про протестантського пастора з тимчасово окупованого Маріуполя.

Презентація роману "Мрія" відбудеться у вівторок, 3 грудня, о 18:30 у книгарні Vivat за адресою: м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 8.

Вхід вільний.