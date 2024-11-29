Синоптик рассказала, когда в Украине перестанет валить снег и лить дождь

Но влаги будут добавлять туманы.

В выходные 30 ноября и 1 декабря погоду в Украине будет определять антициклон по имени Clemens. Однако будет незначительная плюсовая температура.

Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко. По ее словам, из-за этого в Украине не будет осадков.

Погода на выходных

"30-го ноября из-за деятельности этого антициклона с центром именно над Украиной ничего нам на голову не будет шлепать и не капать — без осадков практически повсюду", — сообщила эксперт по погоде.

Только ночью еще останутся небольшие осадки на западе, на севере. А также в Винницкой и Черкасской областях.

Сухая погода ожидается в Украине и 1 декабря, только туман будет добавлять влаги. Температура воздуха в субботу и воскресенье ожидается ночью около нуля градусов, в восточных областях 0…-3 мороза.

Днем в выходные предполагается +1…+4 градуса, в южной части и в западных областях разогреет до +4…+8 градусов.

В Киеве, по прогнозу Наталки Диденко, в субботу и воскресенье без осадков, но ожидаются туманы. Ночью будет около нуля, а днем +1…+4 градуса.

"Начало зимы и новой недели в Украине существенных изменений в погоде не принесут — будет немного подмораживать ночью, небольшие "плюсы" днем и без существенных осадков", — резюмировала Наталья Диденко.

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