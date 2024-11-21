В ее честь были названы улицы в Украине: как сейчас выглядит первая женщина-космонавт Терешкова и что говорит о войне

После полета в космос Терешкова занялась политической деятельностью

Валентина Терешкова является достаточно яркой фигурой в российской политике. В 1963 году она стала первой в мире женщиной-космонавтом и за заслуги в СССР ее именем стали называть улицы во многих городах Украины. Однако после того, как она стала поддерживать путинский режим, улицы переименовали на честь украинских героев.

"Телеграф" решил выяснить, как сейчас выглядит Валентина Терешкова и чем занимается. Мы узнали, что женщина говорит о войне в Украине.

Чем известна Валентина Терешкова

Россиянка Валентина Терешкова стала известной во всем мире как первая женщина, отправившаяся в космос. Это произошло в 1963 году. Первоначально предполагалось отправление в полет двух женских экипажей, но от этого плана отказались и стали выбирать одну женщину из пяти кандидатур. Ею стала Терешкова, которая, среди прочего, обладала важными качествами, чтобы вести активную общественную деятельность.

Валентина Терешкова совершила полет в космос с 1963 году

Свой космический полет Терешкова совершила на корабле "Восток-6" и продолжался он почти трое суток. Женщина совершила 49 витков вокруг Земли.

Ее именем были названы 230 улиц в ряде городов Украины. Но в процессе декомунизации их переименовали.

Как изменилась Валентина Терешкова

После полета Терешкова стала заниматься общественно-политической деятельностью. Она была членом КПСС, а также депутатом Верховного Совета СССР. Женщина активно развивалась в этой сфере. В 2011 году она была избрана депутатом Государственной думы РФ от партии "Единая Россия". На парламентских выборах 2016 года Терешкова заняла второе место в региональной группе "Единая Россия", и снова стада депутатом Госдумы.

Валентина Терешкова занялась политической деятельностью

В марте 2020 года она предложила поправку к Конституции РФ, которая позволила действующему президенту России Владимиру Путину ещё дважды претендовать на пост президента.

Валентина Терешкова давно является сторонницей Путина

Как сейчас выглядит Валентина Терешкова и что говорит о войне

Еще в 2014 году Валентина Терешкова показала, что является ярой сторонницей Путина. Она поддержала аннексию Крыма и после оккупации отправилась на полуостров, чтобы "пообщаться с жителями". Также Терешкова голосовала в марте 2014 года за разрешение ввода российских войск на территорию Украины.

Валентина Терешкова поддерживает войну против Украины

В 2018 году политика включили в санкционный список Украины. А в 2022 году после вторжения России на территорию нашей страны, Терешкова была внесена ФБК в ТОП-200 списка коррупционеров и разжигателей войны, с предложением введения против нее международных санкций. И в этом же году против нее ввели санкции США, Канада и Евросоюз. На время она выпала из публичной политической повестки, но на весенней сессии Госдумы в 2023 году она вернулась, хотя на самом деле она продолжала работу, судя по сайту Госдумы, ее голос учитывался на обсуждениях тех или иных законодательных инициатив.

Также депутат Госдумы Терешкова, как сообщают СМИ, просила признать президента Украины Владимира Зеленского антихристом. Свою просьбу женщина адресовала патриарху РПЦ Кириллу Гундяеву.

"Телеграф" писал ранее, какой была в молодости соратница Путина Валентина Матвиенко. Она родилась и получила образование в Украине.