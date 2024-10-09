Рада смогла переименовать только 2 из 5 городов Украины. Почему декоммунизация удалась частично
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Южного и Южноукраинска больше нет
В Украине идет процесс переименования населенных пунктов, названия которых связаны с советским прошлым или русским языком. В среду, 9 октября, Верховная Рада рассмотрела вопрос о переименовании нескольких городов в рамках декоммунизации.
Как сообщил народный депутат Роман Лозинский, нардепы не смогли найти согласия по переименованию всех запланированных городов. Только 2 из них получили новые названия по итогам голосования.
Какие города переименовали
Город Южный Одесской области теперь официально будет называться Південне. Ранее для этого населенного пункта рассматривался вариант Порт-Анненталь, но депутаты остановились на более простом переводе с русского на украинский язык.
Аналогичная ситуация сложилась с городом Южноукраинск Николаевской области. Его новое название – Південноукраїнськ. Интересно, что предварительно для этого города предлагалось название Гарда, но и здесь парламентарии выбрали вариант прямого перевода.
Какие города остались со старыми названиями
Однако не все предложения по переименованию нашли поддержку у народных избранников. Три города сохранили свои предыдущие названия из-за того, что голосование за их переименование не набрало достаточного количества голосов.
Среди городов, не изменивших своих названий, — город Синельниково Днепропетровской области. Для него предлагалось новое название Ріднопілля, но эта инициатива не нашла достаточной поддержки среди депутатов.
Также остался без изменений город Павлоград, расположенный в Днепропетровской области. Предложение переименовать его в Матвіїв не получило необходимого количества голосов в парламенте.
Еще одним городом, сохранившим свое название, стал город Первомайск Николаевской области. Для него рассматривался вариант переименования в Ольвіополь или Ольвія, но это предложение не набрало нужного количества голосов. Стоит отметить, что для Первомайска планируется поиск альтернативных вариантов переименования в будущем, ведь Ольвия исторически размещалась не на месте современного Первомайска. Интересно, что эти три города уже раньше исключили из постановления о переименовании из-за неудачных попыток голосования.
Как голосовали нардепы
Голосование по фракциям, по данным нардепа Романа Лозинского.
Первомайск на Ольвиополь
- Слуга народа — 138;
- ЕС — 0;
- Родина — 0;
- Платформа за жизнь и мир – 0;
- Голос — 0;
- Восстановление — 3;
- За будущее – 0;
- Доверие — 1;
- Внефракционные — 3.
Первомайск на Ольвия
- Слуга народа — 173;
- ЕС — 0;
- Родина — 1;
- Платформа за жизнь и мир – 0;
- Голос — 0;
- Восстановление – 0;
- За будущее – 0;
- Доверие — 7;
- Внефракционные — 2.
Синельниково на Ріднопілля
- Слуга народа — 105;
- ЕС — 24;
- Родина — 15;
- Платформа за жизнь и мир – 0;
- Голос — 13;
- Восстановление – 0;
- За будущее – 10;
- Доверие — 7;
- Внефракционные — 7.
Павлоград на Матвіїв
- Слуга народа — 98;
- ЕС — 24;
- Родина — 9;
- Платформа за жизнь и мир – 0;
- Голос — 14;
- Восстановление – 0;
- За будущее – 10;
- Доверие — 6;
- Внефракционные — 6.
Южноукраинск на Гард
- Слуга народа — 129;
- ЕС — 24;
- Родина — 15;
- Платформа за жизнь и мир – 0;
- Голос — 13;
- Восстановление – 2;
- За будущее – 10;
- Доверие — 7;
- Внефракционные — 7.
Южноукраинск на Південноукраїнськ
- Слуга народа — 188;
- ЕС — 21;
- Родина — 15;
- Платформа за жизнь и мир – 15;
- Голос — 0;
- Восстановление — 7;
- За будущее – 12;
- Доверие — 9;
- Внефракционные — 8.
Южный на Порт-Анненталь
- Слуга народа — 103;
- ЕС — 23;
- Родина — 10;
- Платформа за жизнь и мир – 0;
- Голос — 13;
- Восстановление – 1;
- За будущее – 2;
- Доверие — 1;
- Внефракционные — 2;
Южное на Південне
- Слуга народа — 187;
- ЕС — 23;
- Родина — 15;
- Платформа за жизнь и мир – 15;
- Голос — 0;
- Восстановление — 9;
- За будущее – 12;
- Доверие — 10;
- Внефракционные — 8.
Ранее "Телеграф" также рассказывал, что во Львовской области из-за переименования Червонограда возник скандал. Часть местных жителей возмущается на этот счет и говорит, что прежнее название им нравилось больше. Но есть и те, кто согласен с переименованием.