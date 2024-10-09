Рада смогла переименовать только 2 из 5 городов Украины. Почему декоммунизация удалась частично

Южного и Южноукраинска больше нет

В Украине идет процесс переименования населенных пунктов, названия которых связаны с советским прошлым или русским языком. В среду, 9 октября, Верховная Рада рассмотрела вопрос о переименовании нескольких городов в рамках декоммунизации.

Как сообщил народный депутат Роман Лозинский, нардепы не смогли найти согласия по переименованию всех запланированных городов. Только 2 из них получили новые названия по итогам голосования.

Какие города переименовали

Город Южный Одесской области теперь официально будет называться Південне. Ранее для этого населенного пункта рассматривался вариант Порт-Анненталь, но депутаты остановились на более простом переводе с русского на украинский язык.

Аналогичная ситуация сложилась с городом Южноукраинск Николаевской области. Его новое название – Південноукраїнськ. Интересно, что предварительно для этого города предлагалось название Гарда, но и здесь парламентарии выбрали вариант прямого перевода.

Какие города остались со старыми названиями

Однако не все предложения по переименованию нашли поддержку у народных избранников. Три города сохранили свои предыдущие названия из-за того, что голосование за их переименование не набрало достаточного количества голосов.

Среди городов, не изменивших своих названий, — город Синельниково Днепропетровской области. Для него предлагалось новое название Ріднопілля, но эта инициатива не нашла достаточной поддержки среди депутатов.

Также остался без изменений город Павлоград, расположенный в Днепропетровской области. Предложение переименовать его в Матвіїв не получило необходимого количества голосов в парламенте.

Еще одним городом, сохранившим свое название, стал город Первомайск Николаевской области. Для него рассматривался вариант переименования в Ольвіополь или Ольвія, но это предложение не набрало нужного количества голосов. Стоит отметить, что для Первомайска планируется поиск альтернативных вариантов переименования в будущем, ведь Ольвия исторически размещалась не на месте современного Первомайска. Интересно, что эти три города уже раньше исключили из постановления о переименовании из-за неудачных попыток голосования.

Как голосовали нардепы

Голосование по фракциям, по данным нардепа Романа Лозинского.

Первомайск на Ольвиополь

Слуга народа — 138;

ЕС — 0;

Родина — 0;

Платформа за жизнь и мир – 0;

Голос — 0;

Восстановление — 3;

За будущее – 0;

Доверие — 1;

Внефракционные — 3.

Первомайск на Ольвия

Слуга народа — 173;

ЕС — 0;

Родина — 1;

Платформа за жизнь и мир – 0;

Голос — 0;

Восстановление – 0;

За будущее – 0;

Доверие — 7;

Внефракционные — 2.

Синельниково на Ріднопілля

Слуга народа — 105;

ЕС — 24;

Родина — 15;

Платформа за жизнь и мир – 0;

Голос — 13;

Восстановление – 0;

За будущее – 10;

Доверие — 7;

Внефракционные — 7.

Павлоград на Матвіїв

Слуга народа — 98;

ЕС — 24;

Родина — 9;

Платформа за жизнь и мир – 0;

Голос — 14;

Восстановление – 0;

За будущее – 10;

Доверие — 6;

Внефракционные — 6.

Южноукраинск на Гард

Слуга народа — 129;

ЕС — 24;

Родина — 15;

Платформа за жизнь и мир – 0;

Голос — 13;

Восстановление – 2;

За будущее – 10;

Доверие — 7;

Внефракционные — 7.

Южноукраинск на Південноукраїнськ

Слуга народа — 188;

ЕС — 21;

Родина — 15;

Платформа за жизнь и мир – 15;

Голос — 0;

Восстановление — 7;

За будущее – 12;

Доверие — 9;

Внефракционные — 8.

Южный на Порт-Анненталь

Слуга народа — 103;

ЕС — 23;

Родина — 10;

Платформа за жизнь и мир – 0;

Голос — 13;

Восстановление – 1;

За будущее – 2;

Доверие — 1;

Внефракционные — 2;

Южное на Південне

Слуга народа — 187;

ЕС — 23;

Родина — 15;

Платформа за жизнь и мир – 15;

Голос — 0;

Восстановление — 9;

За будущее – 12;

Доверие — 10;

Внефракционные — 8.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, что во Львовской области из-за переименования Червонограда возник скандал. Часть местных жителей возмущается на этот счет и говорит, что прежнее название им нравилось больше. Но есть и те, кто согласен с переименованием.