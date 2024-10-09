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Рада смогла переименовать только 2 из 5 городов Украины. Почему декоммунизация удалась частично

Автор
Ирина Мазуренко
Дата публикации
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Автор
Декоммунизация Новость обновлена 09 октября 2024, 13:41
Декоммунизация. Фото Коллаж "Телеграфа"

Южного и Южноукраинска больше нет

В Украине идет процесс переименования населенных пунктов, названия которых связаны с советским прошлым или русским языком. В среду, 9 октября, Верховная Рада рассмотрела вопрос о переименовании нескольких городов в рамках декоммунизации.

Как сообщил народный депутат Роман Лозинский, нардепы не смогли найти согласия по переименованию всех запланированных городов. Только 2 из них получили новые названия по итогам голосования.

Какие города переименовали

Город Южный Одесской области теперь официально будет называться Південне. Ранее для этого населенного пункта рассматривался вариант Порт-Анненталь, но депутаты остановились на более простом переводе с русского на украинский язык.

Аналогичная ситуация сложилась с городом Южноукраинск Николаевской области. Его новое название – Південноукраїнськ. Интересно, что предварительно для этого города предлагалось название Гарда, но и здесь парламентарии выбрали вариант прямого перевода.

Какие города остались со старыми названиями

Однако не все предложения по переименованию нашли поддержку у народных избранников. Три города сохранили свои предыдущие названия из-за того, что голосование за их переименование не набрало достаточного количества голосов.

Среди городов, не изменивших своих названий, — город Синельниково Днепропетровской области. Для него предлагалось новое название Ріднопілля, но эта инициатива не нашла достаточной поддержки среди депутатов.

Также остался без изменений город Павлоград, расположенный в Днепропетровской области. Предложение переименовать его в Матвіїв не получило необходимого количества голосов в парламенте.

Еще одним городом, сохранившим свое название, стал город Первомайск Николаевской области. Для него рассматривался вариант переименования в Ольвіополь или Ольвія, но это предложение не набрало нужного количества голосов. Стоит отметить, что для Первомайска планируется поиск альтернативных вариантов переименования в будущем, ведь Ольвия исторически размещалась не на месте современного Первомайска. Интересно, что эти три города уже раньше исключили из постановления о переименовании из-за неудачных попыток голосования.

Как голосовали нардепы

Голосование по фракциям, по данным нардепа Романа Лозинского.

Первомайск на Ольвиополь

  • Слуга народа — 138;
  • ЕС — 0;
  • Родина — 0;
  • Платформа за жизнь и мир – 0;
  • Голос — 0;
  • Восстановление — 3;
  • За будущее – 0;
  • Доверие — 1;
  • Внефракционные — 3.

Первомайск на Ольвия

  • Слуга народа — 173;
  • ЕС — 0;
  • Родина — 1;
  • Платформа за жизнь и мир – 0;
  • Голос — 0;
  • Восстановление – 0;
  • За будущее – 0;
  • Доверие — 7;
  • Внефракционные — 2.

Синельниково на Ріднопілля

  • Слуга народа — 105;
  • ЕС — 24;
  • Родина — 15;
  • Платформа за жизнь и мир – 0;
  • Голос — 13;
  • Восстановление – 0;
  • За будущее – 10;
  • Доверие — 7;
  • Внефракционные — 7.

Павлоград на Матвіїв

  • Слуга народа — 98;
  • ЕС — 24;
  • Родина — 9;
  • Платформа за жизнь и мир – 0;
  • Голос — 14;
  • Восстановление – 0;
  • За будущее – 10;
  • Доверие — 6;
  • Внефракционные — 6.

Южноукраинск на Гард

  • Слуга народа — 129;
  • ЕС — 24;
  • Родина — 15;
  • Платформа за жизнь и мир – 0;
  • Голос — 13;
  • Восстановление – 2;
  • За будущее – 10;
  • Доверие — 7;
  • Внефракционные — 7.

Южноукраинск на Південноукраїнськ

  • Слуга народа — 188;
  • ЕС — 21;
  • Родина — 15;
  • Платформа за жизнь и мир – 15;
  • Голос — 0;
  • Восстановление — 7;
  • За будущее – 12;
  • Доверие — 9;
  • Внефракционные — 8.

Южный на Порт-Анненталь

  • Слуга народа — 103;
  • ЕС — 23;
  • Родина — 10;
  • Платформа за жизнь и мир – 0;
  • Голос — 13;
  • Восстановление – 1;
  • За будущее – 2;
  • Доверие — 1;
  • Внефракционные — 2;

Южное на Південне

  • Слуга народа — 187;
  • ЕС — 23;
  • Родина — 15;
  • Платформа за жизнь и мир – 15;
  • Голос — 0;
  • Восстановление — 9;
  • За будущее – 12;
  • Доверие — 10;
  • Внефракционные — 8.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, что во Львовской области из-за переименования Червонограда возник скандал. Часть местных жителей возмущается на этот счет и говорит, что прежнее название им нравилось больше. Но есть и те, кто согласен с переименованием.

Теги:
#Рада #Украинна #Декомунизация