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Памятник архитектуры стал торговым центром: как раньше выглядела самая известная гостиница в Ужгороде

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Корона в начале ХХ века и сейчас
Корона в начале ХХ века и сейчас. Фото Фото: Facebook KORONA, группа Ужгород, коллаж “Телеграф”

С давних времен остался только фасад

История всегда оставляет свои следы на лицах городов. Некоторые старинные постройки сохраняют свое первоначальное предназначение и остаются верными традициям, другие уступают место современности, а третьи, несмотря на внешнюю подлинность, полностью изменяют свою сущность. Именно такая судьба постигла бывшую гостиницу "Корона" в Ужгороде.

Расположенное в самом сердце города, здание гостиницы "Корона" было свидетелем многих важных исторических событий. Его история начинается еще в первой половине XIX века, когда в Ужгороде, на правом берегу Ужа, вблизи деревянного моста, появился первый постоялый двор. По описаниям, это место уже тогда отличалось комфортом и чистотой.

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"Корона" до перестройки, конец XIX века

В эпоху Австро-Венгерской империи отель стал одним из центральных центров жизни города. Здание с просторным внутренним двором и изысканным рестораном привлекало посетителей своей комфортностью и атмосферой.

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"Корона" после перестройки, начало ХХ века

Комплекс "Корона" в том виде, который дошел до наших дней, был построен в 1910 году на месте гостиницы, которая называлась "К венгерской короне". Над скульптурной композицией "Вакханалия" была установлена ​​большая копия короны святого Иштвана с наклоненным крестом. Но в чехословацкие времена корону сняли, а гостиницу переименовали в "Коруну". В те времена это была роскошная гостиница с рестораном, где останавливались только состоятельные люди, отмечает Pershij.

Ужгород во время Первой Чехословацкой республики фото
Отель "Корона" в 1924 году

В свое время в здании "Короны" организовывались балы, концерты, театральные представления и даже первые киносеансы.

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В советский период здание переименовали в гостиницу "Верховина", однако она сохранила статус культурного центра. "Верховина" считалась лучшим и самым красивым рестораном Закарпатья. Там работали летний сад и шикарный зеркальный зал.

Верховина в Ужгороде советские времена.
Отель "Верховина", советское время

В 2012 году здание было передано частным владельцам. Процесс передачи сопровождался скандалами. Но решение не отменили.

Ужгород в 2007 году
Так выглядел отель "Корона" в 2007 году

Со временем здание отреставрировали. Внешний его вид практически не изменился, но внутри теперь находится торговый центр.

Ужгород арт-бизнес-центр Корона
Современный вид бывшей гостиницы "Корона"

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