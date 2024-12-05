Памятник архитектуры стал торговым центром: как раньше выглядела самая известная гостиница в Ужгороде

С давних времен остался только фасад

История всегда оставляет свои следы на лицах городов. Некоторые старинные постройки сохраняют свое первоначальное предназначение и остаются верными традициям, другие уступают место современности, а третьи, несмотря на внешнюю подлинность, полностью изменяют свою сущность. Именно такая судьба постигла бывшую гостиницу "Корона" в Ужгороде.

Расположенное в самом сердце города, здание гостиницы "Корона" было свидетелем многих важных исторических событий. Его история начинается еще в первой половине XIX века, когда в Ужгороде, на правом берегу Ужа, вблизи деревянного моста, появился первый постоялый двор. По описаниям, это место уже тогда отличалось комфортом и чистотой.

"Корона" до перестройки, конец XIX века

В эпоху Австро-Венгерской империи отель стал одним из центральных центров жизни города. Здание с просторным внутренним двором и изысканным рестораном привлекало посетителей своей комфортностью и атмосферой.

"Корона" после перестройки, начало ХХ века

Комплекс "Корона" в том виде, который дошел до наших дней, был построен в 1910 году на месте гостиницы, которая называлась "К венгерской короне". Над скульптурной композицией "Вакханалия" была установлена ​​большая копия короны святого Иштвана с наклоненным крестом. Но в чехословацкие времена корону сняли, а гостиницу переименовали в "Коруну". В те времена это была роскошная гостиница с рестораном, где останавливались только состоятельные люди, отмечает Pershij.

Отель "Корона" в 1924 году

В свое время в здании "Короны" организовывались балы, концерты, театральные представления и даже первые киносеансы.

В советский период здание переименовали в гостиницу "Верховина", однако она сохранила статус культурного центра. "Верховина" считалась лучшим и самым красивым рестораном Закарпатья. Там работали летний сад и шикарный зеркальный зал.

Отель "Верховина", советское время

В 2012 году здание было передано частным владельцам. Процесс передачи сопровождался скандалами. Но решение не отменили.

Так выглядел отель "Корона" в 2007 году

Со временем здание отреставрировали. Внешний его вид практически не изменился, но внутри теперь находится торговый центр.

Современный вид бывшей гостиницы "Корона"

Ранее мы рассказывали историю магазина "Детский мир", который снесли ради строительства современного ТЦ.