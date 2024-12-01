Во время войны здание разрушили до основания: как выглядел один из самых роскошных отелей Харькова

Некоторое время в здании располагалось консульство Франции

Города меняются с течением времени: одни здания стареют, уступая место новым, другие — исчезают под ударами войны или изменением городской застройки. Харьков, как и любой другой город, пережил и продолжает переживать немало преобразований. Некоторые из его жемчужин архитектуры сегодня можно увидеть только на старых фотографиях или в воспоминаниях современников. Одной из таких утраченных достопримечательностей является "Гранд-Отель" — один из самых роскошных отелей дореволюционного Харькова.

История "Гранд-Отеля" в Харькове

Здание гостиницы было построено в 1830-х годах на Торговой площади (ныне Павловская), став одной из первых каменных построек в тогда еще застраивающемся центре города. Ее основателем был купец Аким Павлов, который вложил немалые средства в возведение этой величественной трехэтажной постройки. Позже его сын, Никита Павлов, достроил еще один этаж, сделав здание одним из крупнейших и заметных в Харькове.

"Гранд-Отель", также известный как "Европейская гостиница" или "Гранд-Отель Проспер", предлагал своим постояльцам около ста номеров, оформленных с непревзойденной по тем временам роскошью. Стены комнат украшали шелковые ткани, мебель была выполнена из дорогих пород дерева, а полы застилали ковры. В этой гостинице часто останавливались представители высшего света, иностранные дипломаты и состоятельные путешественники.

Гранд-Отель на Павловской площади

На первом этаже отеля располагался элитный ресторан, который славился изысканной кухней. Здесь подавали блюда, которые могли бы стать гордостью любого столичного заведения. Это место было популярно не только среди постояльцев, но и у местной элиты, любившей проводить здесь вечера.

Особую роль в истории "Гранд-Отеля" сыграло французское вице-консульство. В начале ХХ века консульство разместилось именно в этой гостинице. Как отмечает "Харьков манящий", в 1910 году в одном из номеров проживал французский вице-консул Людовик Рабю, а позже — Маринасс Каваласс. На тот момент неизвестно, почему консульство покинуло свой прежний адрес и обосновалось в гостинице, однако это говорит о статусе и высоком уровне предоставляемых услуг.

С началом Гражданской войны "Гранд-Отель" превратился в центр военной деятельности. Здесь находился штаб Добровольческой армии, а после прихода большевиков здание снова стало гостиницей, но уже под названием "Спартак".

К сожалению, великолепный "Гранд-Отель" не пережил Вторую мировую войну. В 1943 году во время боевых действий он был разрушен. На месте, где некогда стояла эта гостиница, установили монумент, посвященный независимости Украины, но и он простоял лишь до 2012 года.

Монумент в честь независимости на месте, где стоял Гранд-Отель

Сегодня от величественного "Гранд-Отеля" остались лишь старинные снимки и записи в путеводителях.

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