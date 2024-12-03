Сначала была двухэтажной: как раньше выглядела легендарная Черная каменица во Львове

Черная каменица – настоящий символ Львова

К счастью, далеко не все старые постройки исчезают под натиском войны или других неурядиц. Некоторые из них, как настоящие жемчужины архитектуры, веками радуют жителей и гостей своей красотой и исторической ценностью. Одной из таких уникальных достопримечательностей является Черный дом во Львове, который стал не только символом позднего ренессанса, но и живым свидетелем богатой истории города. Ее фасад из темного песчаника, изысканный декор и богатое внутреннее пространство уже более четырех веков вызывают восхищение.

Черная каменица: история знаменитого здания

Черная каменица, расположенная на восточной стороне площади Рынок, возникла на месте более раннего готического здания XV века. Ее история связана с многочисленными владельцами и событиями, формировавшими вид сооружения. Первое упоминание об участке датируется 1452 годом, а современное здание начало возводиться в 1588 году по инициативе Томмацо ди Альберти, купца и таможенника русских земель. Предыдущий дом был уничтожен большим пожаром 1527 года, который разрушил большую часть Львова.

Хотя Томмацо ди Альберти не успел завершить строительство, дом быстро нашел новых хозяев. Одним из них стал Ян Юлиан Лоренцович, в 1596 году открывший здесь одну из первых аптек Львова. В его времена постройку достроили, добавив третий этаж. В XVII веке здание получило роскошный фасад, украшенный белокаменными порталами и скульптурным декором работы известного львовского мастера Мартина Градовского. Именно тогда каменный дом стал одним из лучших образцов ренессансной архитектуры города.

Название "Черная каменица" появилось только в XIX веке, когда фасад, выложенный из песчаника, потемнел от сажи и пыли. С годами здание меняло вид из-за реставраций. Наиболее значимые из них прошли в 1880-х годах под руководством Александра Пиотровского и в 1920-х, когда здание стало частью исторического музея Львова.

Сегодня Черный дом – это не только архитектурный памятник, но и символ Львова. Его величественный фасад и богатая история восхищают туристов, позволяя прикоснуться к эпохе ренессанса и почувствовать дух древнего города.

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