Пам’ятка архітектури стала торгівельним центром: як раніше виглядав найвідоміший готель в Ужгороді
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З давніх часів залишився тільки фасад
Історія завжди залишає свої сліди на обличчях міст. Деякі старовинні будівлі зберігають своє первісне призначення і залишаються вірними традиціям, інші поступаються місцем сучасності, а треті, попри зовнішню автентичність, повністю змінюють свою сутність. Саме така доля спіткала колишній готель "Корона" в Ужгороді.
Розташована в самому серці міста, будівля готелю "Корона" була свідком багатьох важливих історичних подій. Її історія починається ще в першій половині XIX століття, коли в Ужгороді, на правому березі Ужа, поблизу дерев’яного мосту, з’явився перший заїжджий двір. За описами, це місце вже тоді вирізнялося комфортом та чистотою.
В епоху Австро-Угорської імперії готель став одним із центральних осередків життя міста.Будівля з просторим внутрішнім двором і вишуканим рестораном приваблювала відвідувачів своєю комфортністю й атмосферою.
Комплекс "Корона" у тому вигляді, який дійшов до наших днів, був збудований у 1910 році на місці готелю, який мав назву "До угорської корони". Над скульптурною композицією "Вакханалія", була встановлена велика копія корони святого Іштвана з похиленим хрестом. Але у чехословацьку добу корону зняли, а готель перейменували у "Коруну". В ті часи це був розкішний готель з рестораном, де зупинялись лише заможні люди, відмічає Pershij.
Свого часу у будівлі "Корони" організовувалися бали, концерти, театральні вистави, та навіть перші кіносеанси.
У радянський період будівлю перейменували на готель "Верховина", однак вона зберегла статус культурного центру. "Верховина" вважалась найкращим і найкрасивішим рестораном Закарпаття. Там працювали літній сад і шикарна дзеркальна зала.
У 2012 році будівля була передана приватним власникам. Процес передачі супроводжувався скандалами. Але рішення не скасували.
З часом будівлю відреставрували. Зовні вона майже не змінилась, але всередині тепер знаходиться торгівельний центр.
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