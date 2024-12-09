Проверить начисление субсидии и ее сумму можно в одном месте

При подаче документов в декабре субсидия назначается с этого месяца.

Продолжается назначение субсидий на отопительный период 2024-2025 годов. Подавать документы можно онлайн через отделение ПФУ или ЦНАПа или по почте.

Основная информация о полученной субсидии доступна на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украиныhttps://portal.pfu.gov.ua/. В разделе "Моя субсидия" можно отслеживать, когда предоставлялась субсидия и на какую сумму. Также там можно просмотреть решение о назначении субсидии. Если вы недавно подали документы через вебпортал ПФУ, о решениях также уведомляются в разделе "Мои сообщения".

Если вы подавали документы через портал "Дия", то уведомление о результате поступит на портале. Искать решения ПФУ нужно в разделах "Обратите внимание" и "Заказные услуги".

В случае отсутствия уведомления Пенсионного фонда о принятии или непринятии решения по вопросу предоставления субсидии, можно обратиться на горячую линию ПФУ 0-800-503-753 или в местные отделения.

Сколько нужно времени, чтобы назначили субсидию

Требуются 14 или 30 дней, в зависимости от того, по какой системе подавать заявление — упрощенным или стандартным способом. В течение 3 дней после принятия решения получателя уведомят о нем.

Если вы не согласны с отказом

Обжаловать решение Пенсионного фонда можно. Для этого следует обратиться в отделение ПФУ по месту жительства.

Ранее "Телеграф" рассказывал о новом виде субсидии, который заработает с середины января. Это субсидия на аренду для ВПЛ.