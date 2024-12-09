"Новый вид порнографии и разврат": какие танцы были запрещены в СССР

Власти боялись давать гражданам свободу выбора

В советскую эпоху некоторые танцы считались слишком откровенными и их запрещали на государственном уровне. Считалось, что "развратные" танцевальные стили способны негативно влиять на умы молодежи и становиться "каналом" для проникновения в их среду буржуазного влияния.

Гражданам СССР насаждали мысль о том, что людям с партийным билетом должно было быть стыдно исполнять "выкрутасы" на публике. Танцевавших же под западную музыку могли с легкостью записать в предатели Родины.

"Телеграф" собрал для вас подборку танцев, которые были запрещены в СССР и даже назывались "новым видом порнографии".

Танцы, запрещенные в советскую эпоху

Фокстрот

После Первой мировой войны невероятную популярность в Европе завоевал фокстрот. Изначально этот танец положительно был принят советскими хореографами. Но с началом НЭПА власти развернули целую пропагандистскую кампанию против фокстрота, а в газетах начали появляться порочащие танец заметки. В одной из них фокстрот назвали "болезнью века", а также "сексуальной патологией" и "новім видом порнографии".

Считалось, что этот танец подходит только для буржуазных вечеров. Его запретили исполнять на общественных мероприятиях и в домах культуры.

Любители же фокстрота организовывали подпольные клубы и собирались на "закрытых" вечеринках. Запрет продлился недолго, и в начале 30-х годов его снова вернули на танцплощадки.

Твист

Во всём мире американский твист начали танцевать в начале ХХ века. Но советская идеология считала его очень противоречивым стилем, который является "одним из каналов проникновения в молодежную среду мелкобуржуазного воздействия".

Однако твист быстро покоряли все танцплощадки и подпольные вечеринки. В 1964 году, после того как от власти отстранили Хрущева, твист завоевал весь Советский Союз.

Так, в "Кавказской пленнице" твист был окончательно реабилитирован: герой Моргунова учит танцевать твист, а Наталья Варлей лихо отплясывает твист на камне под песню "Где-то на белом свете…".

Чарльстон

Впервые чарлстон зрители увидели в США на одном из шоу Бродвея в начале 20-х годов прошлого столетия. Он стал невероятно популярным практически во всем мире, но идеологи СССР ожидаемо запретили и его.

Чарлстон даже называли "уничтожителем любых моральных норм человечества".

Только к началу 50-х власти стали закрывать глаза на чарльстон в общественных местах.

Танго

Этот чувственный аргентинский танец долгое время вызывал шок своими откровенными движениями и эротизмом. До 1914 года даже существовал специальный указ, который запрещал танцевать и преподавать танго в школах. Более того, запрещалось произносить даже его название — за это могли привлечь к административной ответственности.

После создания СССР танго так и не вышло из тени и его не танцевали в общественных местах. Лишь в начале девяностых, когда СССР уже был близок к распаду, люди поняли красоту этого танца и начали его разучивать.

Рок-н-ролл и буги-вуги

В конце 1950-х годов в "развращающем влиянии" на молодежь обвинили новый танец — буги-вуги, а в 1960-х годах ему на помощь в "разлагающем действии" на советских людей пришел рок-н-ролл. Вместе с ними на танцплощадки вышли стиляги, которые во всем стремились подражать Западу. Против них, как и против исполняемых ими танцев, развернули мощнейшую идеологическую кампанию.

Буги-вуги и рок-н-ролл объявили частью буржуазной культуры и категорически запретили эти танцы. Правда, несмотря на строгие запреты эти стили не прекращали исполняться на всех танцплощадках и на нелегальных вечеринках.

В середине 1960-х годов запрет на эти танцы был официально снят.

Свинг

В 30-40-х годах в СССР стал популярен свинг и его производные. Считалось, что свинг как танец показывает самые низменные человеческие инстинкты и он был категорически запрещен.

Однако спустя несколько лет своего подпольного существования свинг всё-таки ворвался на танплощадки. Правительству СССР не оставалось ничего, кроме как уступить и снять на него запрет. В музыкальные магазины даже стали появляться пластинки с музыкой, подходящей для свинга и буги-вуги.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, почему в СССР танцевали медленные танцы на "пионерском расстоянии". Понятие это появилось в 1970-х годах в пионерских лагерях. Ребята должны были придерживаться определенной дистанции во время танцев, часто избегая прямых взглядов.