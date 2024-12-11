Подарила экс-президенту пятого внука: как выглядит и чем занимается невестка Виктора Ющенко (фото)

Елена замужем за Андреем Ющенко с 2018 года

Третий президент Украины может похвастаться не только большим опытом в политике, но и крепким семейством. В молодости Виктор Ющенко, наверное, и не думал о многочисленных наследниках.

Старший сын Виктора Андреевича (от первого брака экс-президента со Светланой Колесник) был фигурантом многих скандалов, а также 39-летний Андрей Ющенко дважды был женат. Нынешней супругой мужчины стала Елена. Пара поженилась в 2018 году.

24 августа 2022 года Елена и Андрей Ющенко стали родителями сына, которого также назвали Андреем. В день полномасштабного вторжения России в Украину женщина была на пятом месяце беременности.

Андрей Ющенко с отцом Виктором и женой Еленой. Фото: instagram.com/olena_yushchenko

"Я очнулась от взрывов. Трех суток не спала совсем. Как я боялась за ребенка, как мне эти дни было тяжело, но потом поняла, что лучше для ребенка спокойная и счастливая мама. Слава Богу, что смогла родить здорового сына", – написала Елена в Инстаграме.

Для молодой мамы это первый ребенок, а вот для ее знаменитого свекра — пятый внук. По словам Елены, она находится в очень хороших отношениях с членами семьи бывшего президента Украины. Да и самого Виктора Ющенко не забывает хвалить.

"Мне всегда пишут, что ваш свекр – самый лучший президент. И это правда, поэтому и он всех нас считает самой лучшей нацией, за это он боролся и продолжает это делать каждый день", — поделилась в ноябре невестка.

Виктор Ющенко с дочерью Виталиной и невесткой Еленой. Фото: instagram.com/olena_yushchenko

Андрей Ющенко с женой, сестрами и мачехой Екатериной

Что известно о Елене Ющенко

Елена (в девичестве Безуглая) по специальности – экономист. "Когда приехала в Киев, была моделью, снималась в клипах, была управляющей многих столичных ресторанов", — рассказала женщина в интервью ТСН в 2018 году.

Елена в юности. Фото: instagram.com/olena_yushchenko

Сегодня Елена Ющенко — ресторатор и бизнесвумен. Она организует детские праздники и взрослые VIP-мероприятия. Также невестка экс-президента курирует собственный благотворительный фонд "Мамино сердце".

Интересно, что в 2015 году Елена баллотировалась в депутаты Запорожского горсовета. Но по ее словам, она быстро разочаровалась в политике. "Я, в принципе, из семьи обеспеченной, у нас свой бизнес в Запорожье – местный рынок принадлежит. Мама – главный бухгалтер на фирме. Муж сестры – бизнесмен, он для меня стал, как отец. Потом появился отчим. Отца убили, когда мне было 10 лет. С 16 лет я работала. У нас есть дача, где небольшое хозяйство", — делилась Елена.

Первая жена Андрея Ющенко — предательница Украины

Первой супругой старшего сына Ющенко стала младшая сестра украинской телеведущей Маши Ефросининой — Елизавета. Супруги развелись в 2012 году. Их общая дочь Варвара живет с матерью в стране-агрессорше России. Там она молчит о войне и хвастается, как тусит с путинистами.