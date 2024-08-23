Был женат на Ефросининой и фигурировал в громких скандалах: как выглядит старший сын Виктора Ющенко и где он сейчас (фото)

За плечами Андрея Ющенко несколько скандалов и два брака

Третий президент Украины Виктор Ющенко — многодетный отец и заботливый дедушка для нескольких внуков. А его старший сын Андрей, которому сейчас 38 лет, за свою жизнь успел вляпаться в скандалы и дважды был женат.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о старшем сыне Виктора Ющенко Андрее, как он выглядит, и в каких скандалах успел засветиться за свою жизнь. Также мы расскажем о женах сына экс-президента.

Семья Виктора Ющенко. Фото: Getty Images

Андрей Ющенко — скандальная молодость сына экс-президента

Когда Виктор Ющенко стал президентом Украины, его старший сын Андрей был уже студентом Киевского института международных отношений. Андрей родился в браке Виктора Ющенко с первой женой Светланой Колесник в 1985 году. И судя по публикациям в СМИ тех годов, у него была бурная молодость — со скандалами, дорогими авто и даже слухами о стрельбе, которую он якобы устроил.

Так, один из скандалов, в которых фигурировал Андрей Ющенко в 2005 году, связан с его любовью к дорогим авто. Журналисты "Украинской правды" выяснили, что сын новоиспеченного президента Ющенко катается на единственном в Киеве BMW М6, нарушает правила дорожного движения и имеет личную охрану, которая пыталась атаковать фоторепортеров. И это будучи студентом третьего курса.

Еще один скандал связан со стрельбой в ресторане Киева, в которой якобы участвовал сын Ющенко Андрей. В 2009 году в СМИ появились публикации о стрельбе в ресторане "Козачок", где любили отдыхать киевские элиты. Поговаривали, что после очередного празднования, между посетителями возник скандал, а затем прозвучали выстрелы. Ходили слухи, что стрельба была якобы при участии Андрея Ющенко. Однако эти домыслы не подтвердились.

Личная жизнь Андрея Ющенко — как выглядят две его жены

Андрей Ющенко дважды был женат. Первой его супругой стала сестра известной украинской телеведущей Маши Ефросининой Лиза. Пара поженилась в 2009 году, в их браке родилась дочь Варвара. В декабре 2012 года Андрей и Елизавета развелись, а их дочь Варвара осталась с матерью. Тогда сын Ющенко объяснял, что они с Лизой просто не сошлись характерами.

Андрей Ющенко и Лиза Ефросинина. Фото: Getty Images

Второй женой Андрея Ющенко стала девушка по имени Елена, они поженились в 2018 году. Как рассказывала девушка, свекр Виктор Ющенко очень хорошо ее принял в большую семью. А вот свадьба была тихой — они вдвоем обвенчались, а уже потом поужинали с семьей.

Уже во время полномасштабной войны в Украине — 24 августа 2022 года стало известно, что у Елены и Андрея Ющенко родился сын. Для женщин он стал первенцем. По словам невестки Виктора Ющенко, она рожала ребенка в Украине. И очень переживала за ребенка, вынашивая его во время войны.

Где сейчас Андрей Ющенко и его семья

Судя по публикациям в СМИ Андрей Ющенко имел бизнес в Ивано-Франковске, похоже, они с семьей часто бывает в этом городе. Подтверждают это и публикации жены Андрея Ющенко Елены в Instagram, где она активно ведет блог. Так, недавно девушка опубликовала анонс мероприятия ко Дню Независимости, которое будет проходить в Ивано-Франковской области.

Примечательно, что в своем блоге Елена Ющенко время от времени показывает фото с Виктором Ющенко, тогда как снимков с мужем Андреем там нет.

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