Подарувала експрезиденту п’ятого онука: як виглядає і чим займається невістка Віктора Ющенка (фото)

Олена одружена з Андрієм Ющенком із 2018 року

Третій президент України може похвалитися не лише великим досвідом у політиці, а й міцною родиною. У молодості Віктор Ющенко, мабуть, й не думав про численних спадкоємців.

Старший син Віктора Андрійовича (від першого шлюбу експрезидента зі Світланою Колесник) був фігурантом багатьох скандалів, а також 39-річний Андрій Ющенко двічі був одружений. Нинішньою дружиною чоловіка стала Олена. Пара одружилася у 2018 році.

24 серпня 2022 року Олена та Андрій Ющенко стали батьками сина, якого також назвали Андрієм. У день повномасштабного вторгнення Росії в Україну жінка була на п’ятому місяці вагітності.

Андрій Ющенко з батьком Віктором та дружиною Оленою. Фото: instagram.com/olena_yushchenko

"Я прокинулася від вибухів. Три доби не спала зовсім. Як же я боялась за дитину, як мені ці дні було важко, але потім зрозуміла, що найкраще для дитини спокійна та щаслива мама. Дякувати Богу, що змогла народити здорового сина", — написала Олена в Інстаграмі.

Для молодої мами це перша дитина, а ось для її знаменитого свекра — п’ятий онук. За словами Олени, вона перебуває у дуже добрих стосунках із членами родини колишнього президента України. Та й самого Віктора Ющенка не забуває хвалити.

"Мені завжди пишуть, що ваш свекор — найкращий президент. І це правда, тому і він усіх нас вважає найкращою нацією, за це він боровся і продовжує це робити щодня", — поділилася у листопаді невістка.

Віктор Ющенко з дочкою Віталіною та невісткою Оленою. Фото: instagram.com/olena_yushchenko

Андрій Ющенко з дружиною, сестрами та мачухою Катериною

Що відомо про Олену Ющенко

Олена (у дівоцтві Безугла) за фахом – економіст. "Коли приїхала до Києва, була моделлю, знімалася у кліпах, була керуючою багатьох столичних ресторанів", — розповіла жінка в інтерв’ю ТСН у 2018 році.

Олена у юності. Фото: instagram.com/olena_yushchenko

Сьогодні Олена Ющенко – ресторатор та бізнесвумен. Вона організовує дитячі свята та дорослі VIP-заходи. Також невістка експрезидента займається власним благодійним фондом "Мамине серце".

Цікаво, що у 2015 році Олена балотувалася у депутати Запорізької міськради. Але за її словами, вона швидко розчарувалася у політиці. "Я, в принципі, із родини забезпеченої, у нас свій бізнес у Запоріжжі – місцевий ринок належить. Мама – головний бухгалтер на фірмі. Чоловік сестри бізнесмен, він для мене став, як батько. Потім з'явився вітчим. Батька вбили, коли мені було 10 років. З 16 років я працювала. Ми маємо дачу, де невелике господарство", — ділилася Олена.

Перша дружина Андрія Ющенка — зрадниця України

Першою дружиною старшого сина Ющенка стала молодша сестра української телеведучої Маші Єфросініної — Єлизавета. Подружжя розлучилося у 2012 році. Їхня спільна дочка Варвара живе з матір’ю в країні-агресорці Росії. Там вона мовчить про війну і хвалиться, як тусить із путіністами.