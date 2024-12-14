Тело четыре дня лежало в морге: где похоронен и как выглядит могила МММщика Сергея Мавроди

Основатель финансовой пирамиды имел украинские корни

Основатель финансовой пирамиды "МММ" Сергей Мавроди скончался в марте 2018 года. Скандальному махинатору было 62 года, а причиной смерти стал сердечный приступ. Мужчина оставил ни с чем миллионы вкладчиков по всему миру.

Сергей Мавроди умер в Москве, в которой и родился. Известно, что мужчина имел украинские корни. "У мены отец наполовину украинец, наполовину грек. Он с села Старомлыновки (село в Волновахском районе Донецкой области — ред.), насколько я знаю. У него в паспорте было написано "украинец" по крайней мере", — сказал Мавроди в интервью Дмитрию Гордону в 2010 году.

Как умер Сергей Мавроди

В ночь на 26 марта 2018 года мужчина был доставлен в больницу с автобусной остановки. Он жаловался на слабость и боли в области сердца, после чего прохожие вызвали скорую помощь. Мавроди был доставлен в 67-ю городскую больницу Москвы, где впоследствии скончался от сердечного приступа.

Известно, что тело Мавроди, которого считали "аферистом, жуликом и шарлатаном", лежало в морге невостребованным четыре дня. За ним просто никто не приходил. В 2005 году он развелся с женой-украинкой из Запорожья Еленой Павлюченко, а также имел младшего брата Вячеслава, с которым был в плохих отношениях. Он даже запретил хоронить Сергея на семейном участке с родителями и на похороны родственника не пришел.

Вячеслав Мавроди с братом Сергеем

Где похоронен Сергей Мавроди и как выглядит могила

Похоронен Сергей Мавроди на Троекуровском кладбище на деньги вкладчиков "МММ". Мероприятие имело закрытый формат, территория была окружена и находилась под строгой охраной.

Как сейчас выглядит могила Сергея Мавроди

Напомним, что Мавроди стал известен благодаря созданию одной из крупнейших финансовых пирамид — "МММ". В начале 1990-х годов ее жертвами оказались миллионы вкладчиков, по различным оценкам, от 10 до 15 миллионов человек.

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