Добродетель в спорте: Федерация регби Украины присоединилась к семинару Национальной платформы

Национальная платформа добродетели спорта продолжает инициировать переговоры и семинары по поводу добродетели в спорте, поэтому в Киеве состоялась первая встреча с Федерацией регби Украины. Мероприятие поддержал благотворительный фонд Favbet Foundation , который мотивирует молодое поколение заниматься спортом и создает новые возможности для этого.

На встрече обсуждали эффективное противодействие вызовам, связанным с нарушениями добропорядочности в спорте. Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный обратил внимание, что перед спортивной сферой стоит задача совершенствовать законодательные, институциональные и технические механизмы, которые будут помогать эффективно противодействовать этим вызовам, включая начало системного сотрудничества по противодействию манипулированию со спортивными федерациями.

Вместе с Федерацией регби Украины участники встречи обсудили вопросы не только борьбы с фактическим манипулированием, но и необходимость профилактических действий.

Евгений Баженков, президент Федерации регби Украины, отметил, что в украинском регби до сих пор не было случаев договорных матчей или других манипулирований соревнованиями и выразил надежду, что благодаря общим действиям Национальной платформы и национальной федерации такая тенденция сохранится и дальше.

Фото: Национальная платформа добродетели спорта

Ранее подобные мероприятия происходили также при поддержке Favbet Foundation, а именно — встречи с Федерацией хоккея Украины, Федерацией бадминтона Украины, Федерацией волейбола Украины и другие.

"Совместная деятельность с Национальной платформой добродетели — это укрепление доверия к спортивным соревнованиям среди болельщиков, а также развитие коммуникации в спорте, что очень важно среди спортсменов", — заявляют в Favbet Foundation.

Напомним, что на сайте Национальной платформы добродетели спорта можно сообщить о случаях манипулирования спортивными соревнованиями, в том числе анонимно.