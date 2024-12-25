Здание разбомбили во время войны: как раньше выглядел железнодорожный вокзал в Одессе

Многие даже не знают, что раньше здание вокзала выглядело иначе

Многие начинают знакомство с Одессой с железнодорожного вокзала – внушительного здания, которое встречает гостей города на въезде. Однако здание, которое все видят сегодня, – результат долгой истории изменений и перестроек. Одесса росла, и вместе с ней менялся облик станции, отражая дух времени и потребности горожан.

Ранее мы рассказывали, как с годами менялся Привоз, а теперь предлагаем посмотреть на старые фото и узнать, каким был железнодорожный вокзал в разные периоды его существования.

История первого вокзала Одессы начинается с 1863 года, когда было принято решение о строительстве Одесско-Балтской железной дороги для соединения города с центральными районами Украины. В 1864 году проект продлили до Харькова.

Как отмечает lost-odessa, вокзала в городе еще не было, и пассажиров с Куликового поля доставляли к станции Товарная специальным поездом. Станция Одесса-Товарная тогда была главной.

Станция Одесса - Товарная, гравюра 1860-х годов

Первый вокзал на Товарной прослужил до 1870 года, но не справлялся с потоком пассажиров. Его заменили новым зданием в псевдорусском стиле, которое вскоре также стало малым. В 1884 году по проекту архитектора Шретера был построен новый вокзал на границе Порто-Франко.

Здание вокзала по проекту Шретера

Вокзал был построен в неоклассическом стиле на площади, названной Тюремной из-за расположенной там тюрьмы. В 1894 году тюрьму перенесли, и площадь стала Вокзальной. Комплекс разделил Куликово поле и Сенную площадь.

Старое здание пассажирсого вокзала со стороны Старосенной площади

Вокзал в Одессе, 1900 год

Вокзал пережил Первую мировую войну и революции, но был разрушен в 1944 году. С 1944 по 1952 год вокзальные службы размещались в здании на Судебном переулке. В 1950 году началось строительство нового вокзала, завершенного в 1952 году.

Современное здание железнодорожного вокзала в Одессе

Ранее мы рассказывали про Виллу Жаткина в Харькове. Это заведение служило театром, рестораном, концертным залом и борделем одновременно.