Має діагноз і торгує шкарпетками: як виглядає рідна мама нардепа Миколи Тищенка

"Коліна мама — бізнеследі", — заявляла Жанна Тищенко журналістам

Народний депутат Микола Тищенко цілком міг би претендувати на звання "людина-скандал 2024 року", якби така нагорода існувала. Народився чоловік у повній сім’ї: він вихований батьком Миколою та матір’ю Жанною. З родителькою Тищенко не спілкується і раніше журналісти припустили, чому.

У липні 2024 року було опубліковано відеосюжет ТСН, в якому розповідається, як зараз живе та виглядає Жанна Анатоліївна Тищенко.

ЗМІ неодноразово писали, що рідна мама нардепа, у якого в червні під час обшуку в оселі знайшли годинник за 1,5 млн грн, живе у бідності. У молодості Жанна Тищенко працювала фотографом у радянському будинку побуту, яким керував її чоловік. Пізніше у неї, за даними журналістів, діагностували шизофренію. З того часу син перестав з нею спілкуватися та надавати допомогу.

Жанна Тищенко

"Я дуже зайнята людина. Коліна мама — бізнеследі. Я 50 років у бізнесі", — говорила Жанна Анатоліївна журналістам. Жінка продавала шкарпетки та сухоцвіти лаванди прямо із землі біля метро Мінськ у Києві.

Сам Микола Тищенко ніколи не ділився спільними фото із мамою. Лише кілька разів скандальний нардеп викладав архівні сімейні знімки із сім’єю — молодими батьками та сестрою Юлією.

Нагадаємо, що Микола Тищенко був одружений тричі. Раніше "Телеграф" писав, що відомо про Аллу Барановську, з якою депутат розлучився у 2023 році.