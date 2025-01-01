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Церковный праздник 1 января: что нельзя делать сегодня, чтобы не быть в долгах целый год

Автор
Наталья Дума
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Какой сегодня церковный праздник 1 января 2025 — Обрезание Господне
Какой сегодня церковный праздник 1 января 2025 — Обрезание Господне. Фото Freepik

Узнайте, что нельзя делать в первый день 2025 года

Сегодня, 1 января 2025 года, христиане празднуют один из великих церковных праздников — Обрезание Господне. Этот праздник имеет глубокое значение и интересную историю.

Праздник Обрезания Господня отмечает событие, описанное в Евангелии от Луки. В восьмой день после рождения Иисуса Христа Ему совершили обряд обрезания по иудейскому закону. В этот день Ему дали имя Иисус, что в переводе с еврейского означает "Спаситель". Этот обряд символизирует принятие Иисусом закона Моисея и подтверждает Его человеческую природу.

В церковной традиции этот праздник также напоминает верующим о необходимости духовного очищения, смирения и следования Божьим заповедям.

Традиции и приметы

В этот день принято молиться за здоровье и благополучие семьи, а также просить Божьего благословения на весь год. В православной традиции принято помогать ближним, в том числе нуждающимся в поддержке.

  • Если день 1 января будет солнечным, то год обещает быть урожайным и удачливым;
  • мороз в этот день предвещает крепкое здоровье и благополучие в доме;
  • если в праздничный день в дом придет первый человек, это принесет удачу на весь год.

Что нельзя делать 1 января 2025 года

  • Ссоры и конфликты. Этот день следует провести в мире и согласии, избегая любых споров.
  • Физический труд. Как и в другие большие праздники, не рекомендуется заниматься тяжелым трудом или уборкой.
  • Давать в долг деньги. В этот день нельзя одалживать деньги или отдавать долги, чтобы не навлечь финансовые трудности.

Именины 1 января

В этот день именины празднуют Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Александр, Петр, Яков, Эмилия.

Ранее "Телеграф" делился календарем праздников на целый 2025 год. Мы поделились, сколько выходных будет у украинцев.

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#Запреты #Народные приметы #Церковный праздник #Свято