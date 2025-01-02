Как продлить срок службы повербанка: 5 простых советов

Эти простые правила помогут уберечься от проблем

Сколько прослужит повербанк — напрямую зависит от условий его эксплуатации. Даже самый качественный и надежный внешний аккумулятор перестанет работать раньше заявленного производителем срока в случае некорректного с ним обращения.

При этом достаточно соблюдать ряд простых правил, чтобы продлить жизнь этому девайсу. "Телеграф" рассказывает о том, как правильно использовать внешний накопитель и чего следует избегать.

Как продлить жизнь повербанку

Из-за регулярных отключений света повербанки стали для украинцев предметом первой необходимости. Чтобы они служили долго и были исправными, необходимо придерживаться нескольких простых правил.

"Калибровка" заряда

Первое, что нужно сделать сразу после покупки повербанка, — полностью разрядить его. При большой емкости на это придется потратить достаточно много времени. Для ускорения процесса можно воспользоваться дополнительными портами и подсоединить несколько устройств одновременно. После разрядки — подключить портативный аккумулятор к электросети и зарядить до максимума. Повторить процедуру 3-4 раза для закрепления результата.

Правильное хранение

Внешний накопитель нужно хранить в сухом прохладном месте. Он должен быть защищен от прямых солнечных лучей и пыли.

Лучшее место для повербанка — прикроватная тумбочка, письменный стол или любая другая гладкая и прохладная поверхность.

Также необходимо тщательно следить за тем, чтобы гаджет не контактировал с водой, так как попадание жидкости внутрь может "убить" его электронные компоненты.

Регулярное использование

Не стоит надолго оставлять повербанк без дела, а если такая необходимость все же есть — следите чтобы заряд удерживался на уровне 80%.

Если же внешний аккумулятор вы собираетесь отправить на хранение в "долгий ящик", то его нужно зарядить примерно наполовину. Это позволит снизить саморазряд.

Своевременная зарядка

Не стоит как слишком сильно разряжать повербанк, так и перезаряжать его. Как и с телефоном, оптимально держать уровень заряда в пределах от 20% до 80%. Ставить внешний аккумулятор на зарядку нужно не после разрядки до нуля, а немного раньше — на отметке 10-15%. Это продлит срок службы устройства.

Понять, сколько процентов осталось, позволяют лампочки-индикаторы, а у моделей подороже — данные, которые выводятся на экран.

Соблюдение температурного режима

И накопитель и зарядка от него не должны подвергаться воздействию ни слишком низких, ни слишком высоких температур. Рекомендуемая температура их использования и хранения от 0 до +30 градусов, оптимальная — в районе +20.

Также нельзя заряжать внешний накопитель в помещениях с высокой влажностью, например, в ванной. Не рекомендуется хранить повербанки под прямыми лучами солнечного света, например, на подоконнике; рядом с отопительными приборами и на кухне у плиты или духовки.

Напомним, существуют простые и действенные способы значительно увеличить время работы смартфона от одного заряда. В этом вам могут помочь простые, но очень действенные лайфхаки.

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