Як подовжити термін служби повербанку: 5 простих порад

Ці прості правила допоможуть уберегтися від проблем

Скільки прослужить повербанк — безпосередньо залежить від умов його експлуатації. Навіть найякісніший і найнадійніший зовнішній акумулятор перестане працювати раніше заявленого виробником терміну у разі некоректного з ним поводження.

При цьому достатньо дотримуватися низки простих правил, щоб подовжити життя цьому девайсу. "Телеграф" розповідає про те, як правильно використати зовнішній накопичувач та чього слід уникати.

Як подовжити життя повербанку

Через регулярні відключення світла повербанки стали для українців предметом першої необхідності. Щоб вони служили довго і були справними, необхідно дотримуватись кількох простих правил.

"Калібрування" заряду

Перше, що потрібно зробити одразу після купівлі повербанку, – повністю розрядити його. При великій ємності на це доведеться витратити чимало часу, але для прискорення процесу можна скористатися додатковими портами та під’єднати кілька пристроїв одночасно.

Після розрядки – підключити портативний акумулятор до електромережі та зарядити до максимуму. Повторіть процедуру 3-4 рази для закріплення результату.

Правильне зберігання

Зовнішній накопичувач потрібно зберігати у сухому прохолодному місці. Він повинен бути захищений від прямих сонячних променів та пилу.

Найкраще місце для повербанка — тумбочка, письмовий стіл або будь-яка інша гладка і прохолодна поверхня.

Також необхідно ретельно стежити за тим, щоб гаджет не контактував з водою, оскільки потрапляння рідини всередину може "вбити" його електронні компоненти.

Регулярне використання

Не варто надовго залишати повербанк без діла, а якщо така необхідність все ж таки є — стежте, щоб заряд утримувався на рівні 80%.

Якщо ж зовнішній акумулятор ви збираєтеся відправити на зберігання в довгу скриньку, то його потрібно зарядити приблизно наполовину. Це дозволить знизити саморозряд.

Своєчасна зарядка

Не варто занадто сильно як розряджати повербанк, так і перезаряджати його. Як і з телефоном, оптимально тримати рівень заряду в межах від 20 до 80%. Ставити зовнішній акумулятор на зарядку потрібно не після розрядки до нуля, а трохи раніше – на позначці 10-15%. Це продовжить термін служби пристрою.

Зрозуміти, скільки відсотків залишилося, дозволяють лампочки-індикатори, а в більш дорогих моделях — дані, які виводяться на екран.

Дотримання температурного режиму

І накопичувач і зарядка від нього не повинні піддаватися впливу ані занадто низьких, ані занадто високих температур. Рекомендована температура їх використання та зберігання від 0 до +30 градусів, оптимальна – в районі +20.

Також не можна заряджати зовнішній накопичувач у приміщеннях з високою вологістю, наприклад, у ванній кімнаті. Не рекомендується зберігати повербанки під прямими променями сонячного світла, наприклад, на підвіконні; поряд з опалювальними приладами та на кухні біля плити або духовки.

Нагадаємо, існують прості та дієві способи значно збільшити час роботи смартфона від одного заряду. У цьому можуть допомогти прості, але дуже дієві лайфхаки.

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