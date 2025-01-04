Отходим от праздников с улыбкой: лучшие посленовогодние мемы

Даже в трудные времена украинцы не теряют чувство юмора

Празднование Нового года уже осталось позади. Но ненадолго продлить праздничное настроение помогут забавные мемы и смешные картинки.

На этот раз "Телеграф" собрал мемы, связанные с окончанием праздников и возвращением к обыденным делам. Надеемся, что они помогут вам взглянуть на послепраздничную реальность с положительной стороны.

И каким бы ни был тяжелым новый год, стоит находить место для позитива. Даже если это будет только смешная картинка или короткое видео.

Важно помнить, что поддержку и вдохновение можно найти даже в обыденных вещах. Также не забывайте посвятить немного времени себе самому там вашим близким.

Ранее "Телеграф" упоминал о том, над чем шутили в сети весь 2024 год. Отметим, что украинцы продолжали проявлять креативность, находили поводы для шуток как в тяжелые, так и радостные моменты.

Кстати, в свое время политик Виктор Ющенко прославился своей любовью к пчелам и меду, а впоследствии это стало трендом. "Телеграф" рассказывал, как любимая пасека бывшего президента Украины стала мемной историей.