Почему японцы никогда не обуваются стоя: простое правило, которое может вас спасти
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В их домах всегда есть специальное место, чтобы присесть, надевая обувь
Японцы всегда сидят, когда обуваются, чтобы избежать риска падения. В их домах всегда предусмотрено место для сидения во время надевания обуви.
"Телеграф" рассказывает о простой бытовой привычке жителей Японии, которая защитит от травматизации. В японском помещении для того, чтобы присесть во время обувания, используют ступеньку между прихожей и жилой частью, или ставят отдельный стул. Так не придется наклоняться к обуви и балансировать на одной ноге.
Почему опасно обуваться на одной ноге
Когда человек поднимает одну ногу, чтобы натянуть ботинок, весь вес тела приходится на другую. Наклон вперед смещает центр тяжести, а занятые руки мешают быстро опереться. Тяжелая куртка или сумка делают движение еще более неудобным. Возникает высокий риск падения.
Зачем в японской прихожей ступенька
Традиционный японский вход отделяет уличную часть дома от жилой. Внизу расположена зона, куда заходят в обуви, выше пол комнат. На границе есть край поднятого пола, на который можно сесть.
Такая планировка связана со строительством в жарком и влажном климате: пространство под полом помогало защитить его от сырости. Перепад высоты одновременно обозначал границу, за которой оставляли уличную обувь.
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