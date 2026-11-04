Почему японцы никогда не обуваются стоя: простое правило, которое может вас спасти

В их домах всегда есть специальное место, чтобы присесть, надевая обувь

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Японцы всегда сидят, когда обуваются, чтобы избежать риска падения. В их домах всегда предусмотрено место для сидения во время надевания обуви.

"Телеграф" рассказывает о простой бытовой привычке жителей Японии, которая защитит от травматизации. В японском помещении для того, чтобы присесть во время обувания, используют ступеньку между прихожей и жилой частью, или ставят отдельный стул. Так не придется наклоняться к обуви и балансировать на одной ноге.

Почему опасно обуваться на одной ноге

Когда человек поднимает одну ногу, чтобы натянуть ботинок, весь вес тела приходится на другую. Наклон вперед смещает центр тяжести, а занятые руки мешают быстро опереться. Тяжелая куртка или сумка делают движение еще более неудобным. Возникает высокий риск падения.

Обуваться или завязывать шнурки стоя на одной ноге – рискованно. Фото: https://www.magnific.com

Зачем в японской прихожей ступенька

Традиционный японский вход отделяет уличную часть дома от жилой. Внизу расположена зона, куда заходят в обуви, выше пол комнат. На границе есть край поднятого пола, на который можно сесть.

Такая планировка связана со строительством в жарком и влажном климате: пространство под полом помогало защитить его от сырости. Перепад высоты одновременно обозначал границу, за которой оставляли уличную обувь.

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