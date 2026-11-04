Что победа демократов на выборах в США означает для Украины и не только: "Начинается новая реальность"

Демократы "берут" даже традиционно республиканские штаты

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На промежуточных выборах в Конгресс США лидируют демократы. В Сенате они уже получили 52 место против 40 у республиканцев, в Палате представителей — 157 против 98.

Выборы в Конгресс США — первые результаты

Об этом свидетельствуют данные NYT. Издание констатирует демократическое большинство в Сенате и "вероятнее всего" — что такой же прогноз по Палате представителей (свыше 95%).

Кандидаты от Демократической партии выиграли гонку в оплотах Республиканской партии. Они получили места в Сенате в Канзасе, Огайо, Северной Каролине, Южной Каролине и даже Техасе (в прошлый раз демократы победили там 94 года назад).

Американцы выбирают весь состав Палаты представителей — 435 депутатов, а также 35 сенаторов. На момент голосования республиканцы контролировали обе палаты Конгресса. Результаты выборов могут изменить баланс сил.

Для контроля над Сенатом нужно получить 51 место (при равном распределении 50 на 50 решающий голос вице-президент Джей Ди Вэнс от республиканцев), над Палатой — 218.

Подсчет голосов продолжается, поэтому говорить об окончательном распределении мест в Конгрессе рано. Демократам необходимо получить по меньшей мере три дополнительных места в Палате представителей и четыре — в Сенате, чтобы иметь большинство в обеих палатах.

Как Трамп реагирует на победу демократов

Президент США Дональд Трамп уже заявил, что признает результаты выборов и будет сотрудничать с демократами.

"Мы будем работать с демократами и, знаете, с нетерпением будем ждать сотрудничества с ними. Мы, вероятно, сможем о чем-то договориться ", — заявил он.

Однако в соцсети Truth Social он написал, что если бы в избирательных бюллетенях было его собственное имя, республиканцы победили бы на промежуточных выборах в Конгресс с разгромным счетом.

Что для Украины означает победа демократов на промежуточных выборах в Конгресс

Народный депутат Украины Ярослав Железняк прокомментировал убедительную победу демократов. Он констатировал, что в США начинается новая реальность и выразил надежду, что она будет лучше для Украины.

"Ой-ой, кажется, демократы не то что победили, а разорвали… И гораздо больше сенаторов забирают и палату с огромным преимуществом… По Штатам начинается новая реальность, надеюсь, лучшая для Украины. Единственное, что там вступление в силу новой каденции с января", — написал он.

Большинство демократов в Палате представителей и Сенате дают Украине возможность активнее продвигать вопросы помощи и влиять на действия администрации Дональда Трампа. Однако решающими остаются полномочия президента и распределение голосов в Конгрессе.

Для Украины это различие принципиальное. По оценке Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в США и Франции Олега Шамшура, сохранение контроля республиканцев над Сенатом усложнило бы даже принятие законопроектов о финансировании Украины. Однако, считает он, даже убедительная победа демократов не позволяет ожидать существенных изменений в политике нынешней администрации.

"Даже если демократы получат большинство в обеих палатах Конгресса, принятые ими законопроекты, в частности по финансированию Украины, почти наверняка встретят вето Трампа. Преодолеть его демократам не хватит голосов ", – объяснил Шамшур.

Значение имеет и большинство в Палате представителей. По оценке дипломата, убедительное преимущество даст новому спикеру больше свободы от требований левого крыла. Если же большинство будет минимальным, придется договариваться между фракциями по каждому решению.

Какое реальное значение для Украины имеет Конгресс

Предыдущие решения о поддержке показывают, какое практическое значение имеет Конгресс для Украины. По справке Исследовательской службы Конгресса, обновленной 13 января 2025 года, за 2022–2024 финансовые годы законодатели одобрили почти 174,2 млрд долларов дополнительных ассигнований в ответ на войну России против Украины.

Конгресс также определял условия использования помощи: отдельный счет для прямой финансовой поддержки Украины, независимый мониторинг и отчетность. Законодательство требовало отчитываться об использовании соответствующих средств каждые 45 дней, а комплексный отчет о помощи обновлять каждые 90 дней.

Финансирование и надзор остаются рычагами влияния законодателей на украинском направлении. В то же время, ключевую роль в формировании внешней политики, в частности санкционной, играет президент США. Следовательно, кардинальных изменений в отношении администрации к Украине, вероятно, не будет до следующих выборов президента США в январе 2029 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что госсекретарь США Марко Рубио не верит, что глава России Владимир Путин согласится на любое соглашение по Украине до весны 2027 года.