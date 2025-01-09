Такую закуску вы еще не пробовали: как ее приготовить с печеным перцем и зеленью (видео)

Кулинарное открытие для любителей простых и быстрых закусок

К новогоднему столу хозяйки готовили не только разнообразные салаты, но и закуски вроде с сельди и киви. А сегодня мы хотим предложить приготовить закуску, которая может стать не только украшением праздничного стола, но и на каждый день.

Речь идет о закуске из запеченного перца и хлеба. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nata.cooking".

Как приготовить закуску из запеченного перца с зеленью

Ингредиенты:

багет;

красный перец;

сливочный крем-сыр;

руккола;

чеснок;

оливковое масло;

специи соль/перец по вкусу;

бальзамический соус;

измельченные орехи (грецкие, фундук, кешью);

Способ приготовления:

1.Перец запечь с маслом.

2.Очистить его от кожуры, порезать, добавить тертый чеснок, растительное масло.

3. Хлеб нарезать, обжарить до золотистой корочки, натереть чесноком.

4.Сверху намазать хлеб крем-сыром.

5. Выложить перец, рукколу, полить соусом, посыпать орехами, полить бальзамическим соусом.