Такую закуску вы еще не пробовали: как ее приготовить с печеным перцем и зеленью (видео)
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Кулинарное открытие для любителей простых и быстрых закусок
К новогоднему столу хозяйки готовили не только разнообразные салаты, но и закуски вроде с сельди и киви. А сегодня мы хотим предложить приготовить закуску, которая может стать не только украшением праздничного стола, но и на каждый день.
Речь идет о закуске из запеченного перца и хлеба. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nata.cooking".
Как приготовить закуску из запеченного перца с зеленью
Ингредиенты:
- багет;
- красный перец;
- сливочный крем-сыр;
- руккола;
- чеснок;
- оливковое масло;
- специи соль/перец по вкусу;
- бальзамический соус;
- измельченные орехи (грецкие, фундук, кешью);
Способ приготовления:
1.Перец запечь с маслом.
2.Очистить его от кожуры, порезать, добавить тертый чеснок, растительное масло.
3. Хлеб нарезать, обжарить до золотистой корочки, натереть чесноком.
4.Сверху намазать хлеб крем-сыром.
5. Выложить перец, рукколу, полить соусом, посыпать орехами, полить бальзамическим соусом.