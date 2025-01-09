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Такую закуску вы еще не пробовали: как ее приготовить с печеным перцем и зеленью (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Питательная, сочная, с насыщенным вкусом и ароматом
Питательная, сочная, с насыщенным вкусом и ароматом. Фото instagram.com

Кулинарное открытие для любителей простых и быстрых закусок

К новогоднему столу хозяйки готовили не только разнообразные салаты, но и закуски вроде с сельди и киви. А сегодня мы хотим предложить приготовить закуску, которая может стать не только украшением праздничного стола, но и на каждый день.

Речь идет о закуске из запеченного перца и хлеба. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nata.cooking".

Как приготовить закуску из запеченного перца с зеленью

Ингредиенты:

  • багет;
  • красный перец;
  • сливочный крем-сыр;
  • руккола;
  • чеснок;
  • оливковое масло;
  • специи соль/перец по вкусу;
  • бальзамический соус;
  • измельченные орехи (грецкие, фундук, кешью);

Способ приготовления:

1.Перец запечь с маслом.

2.Очистить его от кожуры, порезать, добавить тертый чеснок, растительное масло.

3. Хлеб нарезать, обжарить до золотистой корочки, натереть чесноком.

4.Сверху намазать хлеб крем-сыром.

5. Выложить перец, рукколу, полить соусом, посыпать орехами, полить бальзамическим соусом.

Теги:
#Перец #Зелень #Готовим дома