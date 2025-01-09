Таку закуску ви ще не куштували: як її приготувати з печеним перцем та зеленню (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Кулінарне відкриття для поціновувачів простих та швидких закусок
До новорічного столу господині готували не лише різноманітні салати, але й закуски на кшталт з оселедцем та ківі. А сьогодні ми хочемо запропонувати приготувати закуску, яка може не лише стати окрасою святкового столу, але і на щодень.
Йдеться про закуску із запеченого перцю та хліба. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "nata.cooking".
Як приготувати закуску із запеченого перцю з зеленню
Інгредієнти:
- багет;
- червоний перець;
- вершковий крем-сир;
- рукола;
- часник;
- оливкова олія;
- спеції сіль/перець за смаком;
- бальзамічний соус;
- подрібнені горіхи (волоські, фундук, кеш'ю);
Спосіб приготування:
1.Перець запекти з олією.
2.Очистити його від шкірки, порізати, додати тертий часник, олію.
3.Хліб нарізати, обсмажити до золотистої скоринки, натерти часником.
4.Зверху намастити хліб крем-сиром.
5.Викласти перець, руколу, полити соусом, посипати горіхами, полити бальзамічним соусом.