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Таку закуску ви ще не куштували: як її приготувати з печеним перцем та зеленню (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Поживна, соковита, з насиченим смаком та ароматом
Поживна, соковита, з насиченим смаком та ароматом. Фото instagram.com

Кулінарне відкриття для поціновувачів простих та швидких закусок

До новорічного столу господині готували не лише різноманітні салати, але й закуски на кшталт з оселедцем та ківі. А сьогодні ми хочемо запропонувати приготувати закуску, яка може не лише стати окрасою святкового столу, але і на щодень.

Йдеться про закуску із запеченого перцю та хліба. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "nata.cooking".

Як приготувати закуску із запеченого перцю з зеленню

Інгредієнти:

  • багет;
  • червоний перець;
  • вершковий крем-сир;
  • рукола;
  • часник;
  • оливкова олія;
  • спеції сіль/перець за смаком;
  • бальзамічний соус;
  • подрібнені горіхи (волоські, фундук, кеш'ю);

Спосіб приготування:

1.Перець запекти з олією.

2.Очистити його від шкірки, порізати, додати тертий часник, олію.

3.Хліб нарізати, обсмажити до золотистої скоринки, натерти часником.

4.Зверху намастити хліб крем-сиром.

5.Викласти перець, руколу, полити соусом, посипати горіхами, полити бальзамічним соусом.

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#Перець #Зелень #Готуємо вдома