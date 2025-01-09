Таку закуску ви ще не куштували: як її приготувати з печеним перцем та зеленню (відео)

Кулінарне відкриття для поціновувачів простих та швидких закусок

До новорічного столу господині готували не лише різноманітні салати, але й закуски на кшталт з оселедцем та ківі. А сьогодні ми хочемо запропонувати приготувати закуску, яка може не лише стати окрасою святкового столу, але і на щодень.

Йдеться про закуску із запеченого перцю та хліба. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "nata.cooking".

Як приготувати закуску із запеченого перцю з зеленню

Інгредієнти:

багет;

червоний перець;

вершковий крем-сир;

рукола;

часник;

оливкова олія;

спеції сіль/перець за смаком;

бальзамічний соус;

подрібнені горіхи (волоські, фундук, кеш'ю);

Спосіб приготування:

1.Перець запекти з олією.

2.Очистити його від шкірки, порізати, додати тертий часник, олію.

3.Хліб нарізати, обсмажити до золотистої скоринки, натерти часником.

4.Зверху намастити хліб крем-сиром.

5.Викласти перець, руколу, полити соусом, посипати горіхами, полити бальзамічним соусом.