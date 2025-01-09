Церковный праздник 9 января: что нельзя делать сегодня, чтобы не жить в нищете
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В этот день стоит придерживаться некоторых запретов
Сегодня, 9 января, православные верующие и греко-католики по новому церковному календарю отмечают День памяти святого мученика Полиевкта. В этот день нужно придерживаться некоторых запретов, чтобы не назвать на себя беду и нищету.
Церковный праздник 9 января
В этот день, 9 января, христиане чтут память святого мученика Полиевкта. Известно, что святой жил в III веке и погиб за свою веру во время преследования христиан императором Диоклетианом. Он был одним из тех, кто принял мученическую смерть, отказавшись поклонятся языческим богам.
Согласно преданию, Полиевкт был арестован людьми императора и подвергнут жестоким пыткам. Однако он веровал в Иисуса Христа и отказался отречься от своей веры, поэтому был казнен. Его мученическая смерть стала великим свидетельством для других христиан, и его память хранилась в Церкви.
Что нельзя делать сегодня
- Нельзя поднимать тяжелые предметы и заниматься физическим трудом — чтобы не было проблем со спиной и мышцами.
- Запрещено выбрасывать в мусор хлебные крошки — это к бедности и нищете.
Погодные приметы на 9 января
- Если утром туман — скоро будет потепление.
- Чем выше на деревьях сидят птицы — тем холоднее будет.
- Если день ясный и морозный — будет богатый урожай.
Именины 9 января
В этот день свои именины отмечают: Антонина, Лука, Степан, Тихон, Федор, Ферапонт.
Ранее "Телеграф" рассказывал про календарь на весь 2025 год. Сколько праздников и выходных будет у украинцев.