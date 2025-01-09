Церковный праздник 9 января: что нельзя делать сегодня, чтобы не жить в нищете

В этот день стоит придерживаться некоторых запретов

Сегодня, 9 января, православные верующие и греко-католики по новому церковному календарю отмечают День памяти святого мученика Полиевкта. В этот день нужно придерживаться некоторых запретов, чтобы не назвать на себя беду и нищету.

Церковный праздник 9 января

В этот день, 9 января, христиане чтут память святого мученика Полиевкта. Известно, что святой жил в III веке и погиб за свою веру во время преследования христиан императором Диоклетианом. Он был одним из тех, кто принял мученическую смерть, отказавшись поклонятся языческим богам.

Согласно преданию, Полиевкт был арестован людьми императора и подвергнут жестоким пыткам. Однако он веровал в Иисуса Христа и отказался отречься от своей веры, поэтому был казнен. Его мученическая смерть стала великим свидетельством для других христиан, и его память хранилась в Церкви.

Что нельзя делать сегодня

Нельзя поднимать тяжелые предметы и заниматься физическим трудом — чтобы не было проблем со спиной и мышцами.

Запрещено выбрасывать в мусор хлебные крошки — это к бедности и нищете.

Погодные приметы на 9 января

Если утром туман — скоро будет потепление.

Чем выше на деревьях сидят птицы — тем холоднее будет.

Если день ясный и морозный — будет богатый урожай.

Именины 9 января

В этот день свои именины отмечают: Антонина, Лука, Степан, Тихон, Федор, Ферапонт.

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