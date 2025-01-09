Церковне свято 9 січня: що не можна робити сьогодні, щоб не жити у злиднях

Цього дня варто дотримуватись деяких заборон

Сьогодні, 9 січня, православні віруючі та греко-католики за новим церковним календарем відзначають День пам’яті святого мученика Полієвкта. Цього дня потрібно дотримуватись деяких заборон, щоб не накликати на себе біду та злидні.

Церковне свято 9 січня

Цього дня, 9 січня, християни вшановують пам’ять святого мученика Полієвкта. Відомо, що святий жив у ІІІ столітті і загинув за свою віру під час переслідування християн імператором Діоклетіаном. Він був одним із тих, хто прийняв мученицьку смерть, відмовившись вклонитися язичницьким богам.

Згідно з переказами, Полієвкт був заарештований людьми імператора і підданий жорстоким тортурам. Однак він вірив в Ісуса Христа і відмовився зректися своєї віри, тому був страчений. Його мученицька смерть стала свідченням для інших християн, і його пам’ять зберігалася в Церкві.

Що не можна робити сьогодні

Не можна піднімати важкі предмети та займатися фізичною працею — щоб не було проблем зі спиною та м’язами.

Заборонено викидати в сміття хлібні крихти — це до бідності та злиднів.

Погодні прикмети на 9 січня

Якщо вранці туман, то незабаром буде потепління.

Чим вище на деревах сидять птахи, тим холодніше буде.

Якщо день ясний та морозний – буде багатий урожай.

Іменини 9 січня

Цього дня свої іменини відзначають: Антоніна, Лука, Степан, Тихін, Федір, Ферапонт.

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