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Церковне свято 9 січня: що не можна робити сьогодні, щоб не жити у злиднях

Автор
Галина Струс
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Сьогодні віруючі вшановують пам’ять святого мученика Полієвкта
Сьогодні віруючі вшановують пам’ять святого мученика Полієвкта. Фото Freepik

Цього дня варто дотримуватись деяких заборон

Сьогодні, 9 січня, православні віруючі та греко-католики за новим церковним календарем відзначають День пам’яті святого мученика Полієвкта. Цього дня потрібно дотримуватись деяких заборон, щоб не накликати на себе біду та злидні.

Церковне свято 9 січня

Цього дня, 9 січня, християни вшановують пам’ять святого мученика Полієвкта. Відомо, що святий жив у ІІІ столітті і загинув за свою віру під час переслідування християн імператором Діоклетіаном. Він був одним із тих, хто прийняв мученицьку смерть, відмовившись вклонитися язичницьким богам.

Згідно з переказами, Полієвкт був заарештований людьми імператора і підданий жорстоким тортурам. Однак він вірив в Ісуса Христа і відмовився зректися своєї віри, тому був страчений. Його мученицька смерть стала свідченням для інших християн, і його пам’ять зберігалася в Церкві.

Що не можна робити сьогодні

  • Не можна піднімати важкі предмети та займатися фізичною працею — щоб не було проблем зі спиною та м’язами.
  • Заборонено викидати в сміття хлібні крихти — це до бідності та злиднів.

Погодні прикмети на 9 січня

  • Якщо вранці туман, то незабаром буде потепління.
  • Чим вище на деревах сидять птахи, тим холодніше буде.
  • Якщо день ясний та морозний – буде багатий урожай.

Іменини 9 січня

Цього дня свої іменини відзначають: Антоніна, Лука, Степан, Тихін, Федір, Ферапонт.

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#Свято #Церковне свято #Церковний календар