Таким его никто не помнит: как раньше выглядел железнодорожный вокзал в Днепре

Вокзал является важным символом городской истории

Железнодорожный вокзал Днепра – не просто транспортный объект, а важный элемент исторического наследия города. Вокзал стал свидетелем многих перемен и преобразований, пройдя путь от скромного здания до монументального комплекса, являющегося неотъемлемой частью современного городского ландшафта.

Ранее мы рассказывали историю железнодорожного вокзала в Одессе. Теперь предлагаем узнать, каким раньше был железнодорожный вокзал в Днепре.

Железнодорожное сообщение в Екатеринославе (такое название тогда носил Днепр) появилось во второй половине XIX века. В 1884 году была открыта Екатерининская железная дорога, соединившая Кривой Рог и Донбасс. Строительство первого вокзала стало необходимым из-за активного развития металлургии – росла потребность в быстрой перевозке сырья и готовой продукции.

В 1884 году появилось первое здание железнодорожного вокзала, которое имело довольно простой вид и было построено исключительно для обеспечения транспортных нужд. Однако со временем потребность в большей и функциональной постройке становилась все более очевидной.

Первое здание вокзала, 1905 год

Город становился больше, увеличивался пассажиропоток. Это привело к необходимости реконструкции вокзала. В 1912 году было построено новое здание, которое отвечало требованиям времени – более удобное для пассажиров и стильное с архитектурной точки зрения.

Вокзал в начале ХХ века

Вторая мировая война принесла значительные разрушения городу, и железнодорожный вокзал не стал исключением. Здание сильно пострадало, и по завершении боевых действий его пришлось восстанавливать фактически с нуля.

Руины вокзала, 1942 год

В 1951 году был построен новый вокзал, который существует и по сей день. Проект разработал архитектор Александр Душкин. Просторные залы, высокие своды, лепнина и мрамор создали поразительный вид вокзала.

Железнодорожный вокзал в 1962 году

Железнодорожный вокзал в 1976 году

После обретения Украиной независимости железнодорожный вокзал остался главным транспортным узлом региона, через который каждый день проходят тысячи пассажиров. В 2003 году была проведена реконструкция, в ходе которой обновили платформы, модернизировали залы ожидания и установили современные информационные табло.