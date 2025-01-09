Укр

Таропрогноз на 10 января 2025: выберите карту и узнайте, что вас ждет в пятницу

Автор
Наталья Граковская
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Прогноз Таро на 10 января
Прогноз Таро на 10 января. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Карты обещают приятные сюрпризы

Пятница, 10 января, обещает быть благоприятным днем для многих. Одни отметят для себя окончание неприятностей, других ждут приятные встречи и какие-то благоприятные известия. Также день благоприятен для работы.

Такой прогноз дают карты Таро, которые выпали в раскладе от "Телеграфа" на пятницу.

Выберите одну из карт на фото, чтобы узнать — чего ждать именно Вам:

Узнайте, какая это была карта:

Карты Таро Король кубков, Паж кубков, Королева пентаклей
Слева направо — Король кубков, Паж кубков, Королева пентаклей

Король Кубков

Это на редкость хорошая карта, которая предсказывает конец черной полосы, домашний уют, искренность и щедрость, — насладитесь этим днем, такие сейчас редко кому выпадают. Также есть шанс, что сегодня Вы повстречаете кого-то особенного.

Паж кубков

Эта карта обещает новые эмоции и впечатления. Возможно, у Вас будет приятная встреча или придут хорошие новости. Не стесняйтесь пробовать новое, быть романтичным и рискованным, — удача на Вашей стороне.

Королева пентаклей

Уверенность и практичность, — вот под каким лозунгом пройдет для Вас этот день. Карта говорит, что Ваши труды хорошо окупятся, Вы будете плодотворно работать для благополучия себя и своих близких, и на душе у Вас будет гармония.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какому знаку Зодиака астрологи советуют быть готовым к испытаниям в 2025 году.

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