Таропрогноз на 10 января 2025: выберите карту и узнайте, что вас ждет в пятницу

Карты обещают приятные сюрпризы

Пятница, 10 января, обещает быть благоприятным днем для многих. Одни отметят для себя окончание неприятностей, других ждут приятные встречи и какие-то благоприятные известия. Также день благоприятен для работы.

Такой прогноз дают карты Таро, которые выпали в раскладе от "Телеграфа" на пятницу.

Выберите одну из карт на фото, чтобы узнать — чего ждать именно Вам:

Узнайте, какая это была карта:

Слева направо — Король кубков, Паж кубков, Королева пентаклей

Король Кубков

Это на редкость хорошая карта, которая предсказывает конец черной полосы, домашний уют, искренность и щедрость, — насладитесь этим днем, такие сейчас редко кому выпадают. Также есть шанс, что сегодня Вы повстречаете кого-то особенного.

Паж кубков

Эта карта обещает новые эмоции и впечатления. Возможно, у Вас будет приятная встреча или придут хорошие новости. Не стесняйтесь пробовать новое, быть романтичным и рискованным, — удача на Вашей стороне.

Королева пентаклей

Уверенность и практичность, — вот под каким лозунгом пройдет для Вас этот день. Карта говорит, что Ваши труды хорошо окупятся, Вы будете плодотворно работать для благополучия себя и своих близких, и на душе у Вас будет гармония.

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