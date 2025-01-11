Укр

Это блюдо раньше стояло на каждом праздничном столе: что такое шухи и как их готовить (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Салат имеет насыщенный вкус и аромат
Салат имеет насыщенный вкус и аромат. Фото Наши Бесаги

Это блюдо можно подавать как горячим, так и холодным

Настоящие энтузиасты в кулинарии не устают искать новые подлинные рецепты. Конечно, никто не имеет ничего против запеченной курочки. Однако интересные, необычные вкусы – это то, что особенно ценится.

На кулинарном ютуб-канале "Наши Бесаги" рассказали, как приготовить интересный гуцульский салат со свеклой. Его можно подавать как горячим, так и холодным – будет нереально вкусно.

Ингредиенты:

  • 800 г свеклы
  • 200 г грибов (отварных и замороженных)
  • 2 лука
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 3-5 орехов
  • чернослив сушеный
  • соль
  • перец
  • масло для жарки

Способ приготовления:

  1. Свеклу отвариваем или запекаем до готовности. Когда охладится до температуры, чтобы их было комфортно брать руками, чистим от кожуры.
  2. Грибы размораживаем и протушим на сковороде. Лук нарезаем кубиком и обжариваем на сковороде. Объединяем грибы с луком.
  3. Свеклу нарезаем кубиком и тоже перекладываем в сковороду. Несколько минут тушим все вместе, помешивая. По вкусу солим.
  4. Чистим и крошим чеснок. Добавляем в сковороду. Перемешиваем и снимаем с огня.
  5. После этого салат можно перекладывать в красивую миску. Присыпаем измельченными орехами.

Блюдо имеет насыщенный вкус и аромат. Это очень аппетитно, подходит как на каждый день, так и к праздничному столу. Также мы рассказывали, как особенно вкусно замариновать сельдь.

Теги:
#Рецепт #Свекла #Орехи #Салат #Грибы