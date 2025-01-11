Это блюдо раньше стояло на каждом праздничном столе: что такое шухи и как их готовить (видео)

Это блюдо можно подавать как горячим, так и холодным

Настоящие энтузиасты в кулинарии не устают искать новые подлинные рецепты. Конечно, никто не имеет ничего против запеченной курочки. Однако интересные, необычные вкусы – это то, что особенно ценится.

На кулинарном ютуб-канале "Наши Бесаги" рассказали, как приготовить интересный гуцульский салат со свеклой. Его можно подавать как горячим, так и холодным – будет нереально вкусно.

Ингредиенты:

800 г свеклы

200 г грибов (отварных и замороженных)

2 лука

2-3 зубчика чеснока

3-5 орехов

чернослив сушеный

соль

перец

масло для жарки

Способ приготовления:

Свеклу отвариваем или запекаем до готовности. Когда охладится до температуры, чтобы их было комфортно брать руками, чистим от кожуры. Грибы размораживаем и протушим на сковороде. Лук нарезаем кубиком и обжариваем на сковороде. Объединяем грибы с луком. Свеклу нарезаем кубиком и тоже перекладываем в сковороду. Несколько минут тушим все вместе, помешивая. По вкусу солим. Чистим и крошим чеснок. Добавляем в сковороду. Перемешиваем и снимаем с огня. После этого салат можно перекладывать в красивую миску. Присыпаем измельченными орехами.

Блюдо имеет насыщенный вкус и аромат. Это очень аппетитно, подходит как на каждый день, так и к праздничному столу. Также мы рассказывали, как особенно вкусно замариновать сельдь.