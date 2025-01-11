Это блюдо раньше стояло на каждом праздничном столе: что такое шухи и как их готовить (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Это блюдо можно подавать как горячим, так и холодным
Настоящие энтузиасты в кулинарии не устают искать новые подлинные рецепты. Конечно, никто не имеет ничего против запеченной курочки. Однако интересные, необычные вкусы – это то, что особенно ценится.
На кулинарном ютуб-канале "Наши Бесаги" рассказали, как приготовить интересный гуцульский салат со свеклой. Его можно подавать как горячим, так и холодным – будет нереально вкусно.
Ингредиенты:
- 800 г свеклы
- 200 г грибов (отварных и замороженных)
- 2 лука
- 2-3 зубчика чеснока
- 3-5 орехов
- чернослив сушеный
- соль
- перец
- масло для жарки
Способ приготовления:
- Свеклу отвариваем или запекаем до готовности. Когда охладится до температуры, чтобы их было комфортно брать руками, чистим от кожуры.
- Грибы размораживаем и протушим на сковороде. Лук нарезаем кубиком и обжариваем на сковороде. Объединяем грибы с луком.
- Свеклу нарезаем кубиком и тоже перекладываем в сковороду. Несколько минут тушим все вместе, помешивая. По вкусу солим.
- Чистим и крошим чеснок. Добавляем в сковороду. Перемешиваем и снимаем с огня.
- После этого салат можно перекладывать в красивую миску. Присыпаем измельченными орехами.
Блюдо имеет насыщенный вкус и аромат. Это очень аппетитно, подходит как на каждый день, так и к праздничному столу. Также мы рассказывали, как особенно вкусно замариновать сельдь.