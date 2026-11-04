Вышла замуж за "спасибо": необычная фамилия украинки обросла мемами и шутками

В Интернете ответили на наболевший вопрос девушки

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Украинка Александра Спасибо спросила в соцсетях, стоит ли ей менять фамилию. Публикация быстро стала вирусной.

Обсуждение началось с поста @oleksandra_sps в Threads. Комментаторы обратили внимание и на сокращение sps в нике автора.

Что предложили в комментариях

Пользователь @dwc_nt предложил сменить имя на Хорошо, а @herr.helg придумал украинское сочетание: фамилия "Спасибі", имя "Немазащо". @foktyopra посоветовал добавить в конце букву "г". Другие участники обсуждения предложили заменить Спасибо на украинское "Дякую".

"У меня фамилия Спасибкина. Тоже долгое время была sps, но теперь thanx", – написала @vera_thanx.

Александра Спасибо в паспорте/Фото: threads.com/@oleksandra_sps

Своей историей поделилась и @_risha_marisha_: по ее словам, ее девичья фамилия тоже Спасибо. А @kuchmyk__vladyslav рассказал о подруге с фамилией Москва и на этом фоне счел ситуацию автора вполне благополучной.

В ответах на вопрос о смене фамилии пользователи поделились собственными историями

Пользователь @prihodko.rostislav выступил за то, чтобы сохранить фамилию. Он написал, что Саша Спасибо может остаться Сашей Спасибо, а брать фамилию мужа или нет – личное дело каждого. @galina_reshka представила, как на такую фамилию отреагировала бы Ирина Фарион.

Комментаторы предложили новые сочетания имени и фамилии и вспомнили Ирину Фарион

Пользователь @musekatik поделился мемом: один и тот же портрет сопровождали флаги США, Германии, Украины и Испании, а подписи обыгрывали слова благодарности на разных языках. Среди вариантов – T.Hanks, D.Anke, "Д.Якую" и G.Racias.

Обсуждение фамилии Спасибо дополнили мемом о благодарности на разных языках

"А в загранпаспорте как? thank you?", – пошутил @fogel_max.

Пользователь @manzhosya_2.0 посоветовал ничего не менять и сравнил это со своим именем: Руслан он на "Укрлан" не меняет. @boriskvartskhava пошутил, что мама автора вышла замуж за "спасибо".

Ник автора и написание фамилии в загранпаспорте стали поводами для шуток

Можно ли сменить фамилию по собственному желанию

В Украине фамилию можно сменить по личному желанию – для этого необязательно вступать в брак или разводиться. Процедуру проводят в ЗАГСе. Услуга называется "Изменение имени". После нее выдают свидетельство об изменении имени, даже если человек сменил только фамилию.

Самостоятельно сменить фамилию можно с 16 лет, а с 14 лет – с согласия законных представителей. Этот порядок объясняет система бесплатной правовой помощи со ссылкой на статью 295 Гражданского кодекса Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал о 20 красивых украинских фамилиях, которые почти не встретишь в XXI веке. Вот как звучат эти редкие родовые имена.