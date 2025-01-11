Еще сто лет назад крах России предсказал знаменитый выходец из Одессы

Этот человек оставил неоднозначный след в истории

Алесандр Парвус был, как многие историки утверждают, любителем роскоши и женщин, а также аферистом мирового уровня и немецким агентом. При этом он являлся очень влиятельным человеком и сделал гораздо больше многих лидеров октябрьского переворота на территории бывшей Российской империи для его победы. Но первая "ленинская гвардия" и на пушечный выстрел не допустила бывшего жителя мультикультурной Одессы к власти.

Интересно, что Парвус в своих статьях в "Искре" в 1904 году, в самом начале Русско-японской войны, предупреждал о неизбежном поражении царского режима и заявлял, что этот конфликт на Дальнем Востоке станет прологом революции.

В следующем году он уже был в России, где активно участвовал в революционных событиях. Его арест произошел уже в 1906 году. Парвус провел несколько месяцев в знаменитых "Крестах" в Петербурге, и лишь три года ссылки вместо петли "столыпинского галстука": видимо, из-за большой популярности, которую даже трудно сравнить с тогдашней популярностью Ленина, Троцкого и других лидеров большевиков.

По дороге на место ссылки Парвус вместе с будущим лидером меньшевиков Львом Дейчем, накачав водкой конвоиров, благополучно освободились. И уже через несколько недель они оказались в Германии.

Там разворачивается грандиозный финансовый скандал: открываются подробности аферы Парвуса с переводом и постановкой в театрах империи пьесы Максима Горького "На дне". Она имела феерический успех, но только "литературный агент", он же "Доктор Слон" (как называли немцы Парвуса, дородного великана), получил свои деньги, а вот партийная касса РСДРП, как и Максим Горький, их и не увидели.

Конечно, его репутация пострадала не раз, и не только после нашумевшего дела с невыплатой действительно грандиозных денег – 130 тысяч золотых немецких марок – только Горькому. Партия не досчиталась вдвое большей суммы.

На партийном суде немецких социал-демократов афериста исключили из партии, и он просто тихо "слинял" из государства, переехав сначала в Вену, а затем и в Константинополь – столицу Османской империи. Там он также развернул бурную деятельность, работая на ниве журналистики и даже консультируя экономический блок правительства младотурков. На берегах Босфора Парвус наконец разбогател, торгуя зерном и оружием; до этого он не особо считал деньги, в большинстве своем их транжиря на женщин и развлечения.

Парвус умер забытый всеми, хоть и сказочно богатым, 12 декабря 1924 года в Берлине от инфаркта. Он так и не дождался от большевиков благодарности в виде синекуры вроде министерства финансов в Совнаркоме.

Он многое знал о финансовых аферах, в которых участвовали ближайшие соратники вождя большевиков. Ленин писал, что "революцию нельзя совершать грязными руками".

Известный немецкий социал-демократ Конрад Гениш так отозвался на смерть Александра Парвуса: "Этот человек обладал лучшим умом Второго Интернационала". И это, пожалуй, не преувеличение.

Ум этот работал на плохие дела, поэтому оставил Доктор Слон, мягко говоря, неоднозначный след в истории…

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