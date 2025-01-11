Не Шевченко, а Ющенко: в сети вновь вспомнили древнюю байку о 100 гривнах

В сети уже шутят

В 2000-х годах в Украине во второй раз решили обновить дизайн гривны. Среди всех купюр наибольшее изменение было заметно на купюре в 100 гривен, где вместо старого Тараса Шевченко показали его в молодые года. Перемена стала настолько значимой, что простые украинцы начали рассказывать о том, что на самом деле там изображен не известный поэт, а тогдашний глава Нацбанка Виктор Ющенко.

Миф имел некое распространение в те далекие времена, но вскоре о нем все забыли. Однако в современную эпоху общедоступного интернета и мимолетного хайпа даже столь абсурдные допущения вновь возвращаются к жизни.

Байку о Ющенко на 100 гривнах вновь повторил tiktok-блогер Дмитрий Деркач (derkachdmytro).

Стоит отметить, что на момент обновления дизайна, то есть 2005 года, лишь 11,5% имели доступ до интернета, а хотя бы раз им пользовались лишь 20%. Поэтому можно понять представителей поколения, заряжавших воду от телевизора, которые поверили в эту историю. Однако сейчас каждый желающий может найти в сети автопортрет Шевченко, который был нарисован в 1840-41 годах и сравнить его с лицом на 100 гривнах.

Пользователи сети молчать по этому поводу тоже не стали.

Стоит отметить, что пару десятков лет назад шутка все же зашла населению, а современные "археологи" иногда выставляют на продажу артефакты тех времен.

Напомним, ранее "Телеграф" вспоминал о том, над чем шутили в сети весь год. В 2024 году украинцы продолжали проявлять креативность, находя поводы для шуток как в трудные, так и в радостные моменты.