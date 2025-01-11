Не Шевченко, а Ющенко: у мережі знову згадали давню байку про 100 гривень

У мережі вже жартують

У 2000-х роках в Україні вдруге вирішили поновити дизайн гривні. Серед усіх купюр найбільша зміна була помітна на купюрі у 100 гривень, де замість старого Тараса Шевченка показали його у молоді роки. Зміна стала настільки значущою, що прості українці почали розповідати про те, що насправді там зображено не відомого поета, а тодішнього голову Нацбанку Віктора Ющенка.

Міф мав деяке поширення в ті далекі часи, але незабаром про нього всі забули. Однак у сучасну епоху загальнодоступного інтернету та швидкоплинного хайпа навіть такі абсурдні припущення знову повертаються до життя.

Байку про Ющенка на 100 гривнях знову повторив tiktok-блогер Дмитро Деркач (derkachdmytro).

Варто зазначити, що на момент оновлення дизайну, тобто 2005 року, лише 11,5% українців мали доступ до інтернету, а хоча б один раз ним користувалися лише 20%. Тому можна зрозуміти представників покоління, що ще зовсім недавно заряджали воду від телевізора, які повірили у цю історію. Однак зараз кожен охочий може знайти в мережі автопортрет Шевченка, який був намальований у 1840-41 роках та порівняти його з обличчям на 100 гривнях.

Користувачі мережі мовчати з цього приводу також не стали.

Варто зазначити, що кілька десятків років тому жарт все ж таки "зайшов" населенню, а сучасні "археологи" іноді виставляють на продаж артефакти тих часів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" згадував про те, над чим жартували в мережі весь рік. 2024 року українці продовжували виявляти креативність, знаходячи приводи для жартів як у важкі, так і в радісні моменти.