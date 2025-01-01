Ведущий "Top Gear" купил бар и пожалел об этом: причина курьезная

Британский ведущий признается, что покупка паба была плохой идеей

Ведущий популярной автомобильной программы "Top Gear" Джереми Кларксон в прошлом году открыл бар, но что-то пошло не так. Теперь он говорит, что идея была "полной катастрофой".

Об этом пишет The Sun. Известный британский телеведущий отмечает, что главной проблемой стало то, что посетители воруют фирменные кружки.

"Люди, похоже, вбили себе в голову, что если они пришли за пинтой пива, то имеют право уйти домой с бокалом, в котором оно было подано", — сказал он.

По его словам, лишь за прошлое воскресенье из бара пропало 104 пивных кружки. Он отмечает, что помимо того ему приходится тратить 100 фунтов стерлингов в день на топливо для генераторов, 400 фунтов в неделю на обогрев террасы и 27 тысяч в месяц на оплату всех лицензий.

"Клиенты приходят. С этим проблем нет. Но превратить их визиты в прибыль практически невозможно", — рассказал Кларксон.

Проблема зашла настолько далеко, что ему понадобилось даже сделать партию специальных подставок под кружки с призывом не воровать их.

Как известно, Кларксон решил приобрести паб неподалеку от своей фермы в Оксфордшире в июне 2024 года. Покупка обошлась ему в 1 миллион фунтов стерлингов. Изначально он планировать открыть его для посетителей в 2025 году, однако все работы по реконструкции успели завершить до сентября 2024 года.

В заведении клиентов угощают традиционными британскими блюдами, а также пивом собственного производства.

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