Эта намазка должна быть в каждом холодильнике: она по вкусу, как икра, а стоит копейки (видео)
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Приготовите на раз-два
Сельдь является одной из самых популярных продуктов в Украине, ее употребляют как отдельное блюдо и используют в приготовлении разнообразных закусок и блюд. Эта рыба не только вкусна, но и доступна и полезна. Среди самых известных рецептов с селедкой, безусловно, выделяется салат "Шуба".
Сегодня же мы предлагаем приготовить простую и бюджетную намазку на хлеб, которая станет отличным дополнением к вашему столу. Этот рецепт, заслуживающий места в каждом холодильнике, был представлен на YouTube-канале "Вкусная кухня с Наталией Данилюк".
Как приготовить намазку из сельди
Ингредиенты:
- соленая сельдь — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- плавленый сырок — 100 г;
- сливочное масло – 80 г;
- соль, перец по вкусу;
- зелень для украшения.
Способ приготовления:
1.Сливочное масло убрать в морозилку.
2.Морковь отварить до готовности и охладить.
3.Сельдь почистить убрать все лишнее и кости, нарезать мелкими кубиками.
4.Замороженное масло натереть на большой терке.
5.Плавленый сыр и морковь натереть на мелкой терке.
6.В большой миске смешать сельдь, морковь, плавленый сыр и масло.
7.По желанию посолить и поперчить смесь.
8.Добавить нарезанный лук или укроп, перемешать.
9.По желанию смесь можно сделать однородной в блендере или мясорубке. Хранить в холодильнике в течение трех дней.