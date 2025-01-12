Эта намазка должна быть в каждом холодильнике: она по вкусу, как икра, а стоит копейки (видео)

Приготовите на раз-два

Сельдь является одной из самых популярных продуктов в Украине, ее употребляют как отдельное блюдо и используют в приготовлении разнообразных закусок и блюд. Эта рыба не только вкусна, но и доступна и полезна. Среди самых известных рецептов с селедкой, безусловно, выделяется салат "Шуба".

Сегодня же мы предлагаем приготовить простую и бюджетную намазку на хлеб, которая станет отличным дополнением к вашему столу. Этот рецепт, заслуживающий места в каждом холодильнике, был представлен на YouTube-канале "Вкусная кухня с Наталией Данилюк".

Как приготовить намазку из сельди

Ингредиенты:

соленая сельдь — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

плавленый сырок — 100 г;

сливочное масло – 80 г;

соль, перец по вкусу;

зелень для украшения.

Способ приготовления:

1.Сливочное масло убрать в морозилку.

2.Морковь отварить до готовности и охладить.

3.Сельдь почистить убрать все лишнее и кости, нарезать мелкими кубиками.

4.Замороженное масло натереть на большой терке.

5.Плавленый сыр и морковь натереть на мелкой терке.

6.В большой миске смешать сельдь, морковь, плавленый сыр и масло.

7.По желанию посолить и поперчить смесь.

8.Добавить нарезанный лук или укроп, перемешать.

9.По желанию смесь можно сделать однородной в блендере или мясорубке. Хранить в холодильнике в течение трех дней.