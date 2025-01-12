Ця намазка має бути у кожному холодильнику: вона на смак, як ікра, а коштує копійки (відео)

Приготуєте на раз-два

Оселедець є одним із найпопулярніших продуктів в Україні, його вживають як окрему страву та використовують у приготуванні різноманітних закусок і страв. Ця риба не лише смачна, але й доступна та корисна. Серед найвідоміших рецептів із оселедцем, безумовно, виділяється салат "Шуба".

Сьогодні ж ми пропонуємо приготувати просту та бюджетну намазку на хліб, яка стане чудовим доповненням до вашого столу. Цей рецепт, що заслуговує на місце в кожному холодильнику, було представлено на YouTube-каналі "Смачна кухня з Наталією Данилюк".

Як приготувати намазку з оселедця

Інгредієнти:

солоний оселедець — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

плавлений сирок — 100 г;

вершкове масло — 80 г;

сіль, перець за смаком;

зелень для прикраси.

Спосіб приготування:

1.Вершкове масло прибрати у морозилку.

2.Моркву відварити до готовності та остудити.

3.Оселедець почистити прибрати все зайве та кістки, нарізати дрібними кубиками.

4.Заморожене масло натерти на великій тертці.

5.Плавлений сир та моркву натерти на дрібній тертці.

6.У великій мисці змішати оселедець, моркву, плавлений сир і масло.

7.За бажанням посолити і поперчити суміш.

8.Додати нарізану цибулю або кріп, перемішати.

9.За бажанням суміш можна зробити однорідною в блендері або м'ясорубці. Зберігати у холодильнику протягом трьох днів.