Укр

Первое полнолуние 2025 года: где и когда можно увидеть, как "Волчья луна" поглотит Марс

Автор
Наталья Дума
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Первое полнолуние 2025 года называется "Волчья луна"
Первое полнолуние 2025 года называется "Волчья луна". Фото Freepik

Это уникальное астрономическое явление

В ночь с 13 на 14 января 2025 года состоится первое полнолуние года, которое приходится на между 20:44 13 января и 00:52 14 января. Она называется "Волчья луна".

Об этом сообщает InTheSky. В этот вечер спутник Земли полностью покроет Марс. Увидеть это явление можно с помощью телескопа с территории Северной Америки и Западной Африки.

В Украине это явление видно не будет. С нашей территории можно увидеть близкое сочетание между Луной и Марсом. В ночь с понедельника на вторник "Волчья луна" поглотит Марс примерно на час.

Январское полнолуние часто называют "Волчьей Луной", происходящей от традиций коренных народов Северной Америки, которые связывали этот период с воем голодных волков в зимние ночи. Однако, на самом деле, вой этих животных на Луну является мифом. В разных культурах январское полнолуние называют по-другому.

Волчья луна 2025
Фото: freepik

Астрологи отмечают, что лучшие условия для наблюдения за первой полной 2025 года будут в сумерках во вторник, 14 января. В это время Луна будет находиться в созвездии Рака, а под ней будет видна яркая планета Марс с характерным золотистым сиянием, сообщает LiveScience.

Для наблюдения за астрономическими явлениями, такими как покрытие Марса Луной, рекомендуется использовать телескоп или бинокль, а также выбирать места с минимальным световым загрязнением.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что предвещает "Волчья луна". Мы поделились, почему название может быть мистификацией.

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#Полнолуние #Волчий вой