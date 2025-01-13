Перша повня 2025 року: де і коли можна побачити, як "Вовчий місяць" поглине Марс

Це унікальне астрономічне явище

У ніч із 13 на 14 січня 2025 року відбудеться перша повня року, яка припадає на між 20:44 годиною 13 січня та 00:52 год 14 січня. Вона має назву "Вовчий місяць".

Про це повідомляє InTheSky. Цього вечора супутник Землі повністю покриє Марс. Побачити це явище можна буде за допомогою телескопа з території Північної Америки та Західної Африки.

В Україні це явище видно не буде. З нашої території можна буде побачити близьке поєднання між Місяцем та Марсом. У ніч із понеділка на вівторок "Вовчий місяць" поглине Марс приблизно на годину.

Січневу повню часто називають "Вовчим Місяцем", що походить від традицій корінних народів Північної Америки, які пов'язували цей період із виттям голодних вовків у зимові ночі. Проте, насправді виття цих тварин на місяць є міфом. У різних культурах січневу повню називають по-іншому.

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Астрологи зазначають, що найкращі умови для спостереження за першою повнею 2025 року будуть у сутінках у вівторок, 14 січня. У цей час Місяць перебуватиме в сузір’ї Рака, а під ним буде видно яскраву планету Марс із характерним золотистим сяйвом, повідомляє LiveScience.

Для спостереження за астрономічними явищами, такими як покриття Марса Місяцем, рекомендується використовувати телескоп або бінокль, а також обирати місця з мінімальним світловим забрудненням.

Раніше "Телеграф" розповідав, що віщує "Вовчий місяць". Ми поділилися, чому назва може бути містифікацією.