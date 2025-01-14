Сколько можно тратить на покупки, чтобы не потерять субсидию

В 2025 году действуют новые правила получения субсидий

Получение жилищно-коммунальных субсидий – важная поддержка многих украинских семей. Однако часто возникают вопросы об условиях их сохранности, особенно когда речь идет об совершении крупных покупок. Недавние изменения в законодательстве внесли существенные коррективы в правила использования субсидий. Рассмотрим более подробно новые возможности и ограничения для получателей государственной помощи.

Правительство увеличило лимит на разовые покупки для получателей субсидий до 100 тысяч гривен. Это вдвое больше предыдущей суммы в 50 тысяч гривен, которая действовала раньше. По информации Министерства социальной политики, украинцы теперь могут совершать покупки стоимостью до 100 тысяч гривен, не теряя право на субсидию.

Отдельные правила установлены для покупки генераторов. Их можно покупать по цене до 150 тысяч гривен. Такая же норма действует и по кредитным платежам на покупку генераторного оборудования – они не повлияют на получение государственной помощи.

Министерство также сообщило о дополнительных изменениях потребления электроэнергии. Если семья использует меньше света из-за плановых или аварийных отключений, размер субсидии останется неизменным.

Напомним, с началом отопительного сезона произошел автоматический перерасчет размера субсидий для большинства украинцев. Новые суммы начали действовать с октября.

Также ранее "Телеграф" писал, что субсидия на коммуналку начисляется по доходам. Есть простой способ сосчитать самостоятельно.