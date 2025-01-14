Срезанное кольцо с тела погибшего бойца нашли в ломбарде: задержан подозреваемый

Появились новые детали скандала в морге Малина

Свадебное кольцо, которое незаконно сняли с тела погибшего военного Эдуарда Рошка перед похоронами, удалось найти в ломбарде.

Об этом стало известно из собственных источников "Телеграфа". Украшение обнаружили поврежденным, разрезанным, а его пытались продать.

Тот, кто причастен к этому преступлению, уже задержан, и полиция Житомирской области проводит следственные действия.

Напомним, что инцидент произошел в самый день похорон, когда семья павшего в бою танкиста заметила, что обручальное кольцо, находившееся на пальце героя, исчезло. На пальце, где должно быть обручальное кольцо, остался след — характерное вдавливание от кольца. Более того, на коже были следы, похожие на царапины или порезы. Как будто кто-то пытался подцепить изделие.

Известно, что случаи краж украшений из тел в Малинском морге происходили и раньше.

Жена военнослужащего, которая также служит в армии, отмечала, что кольцо было для нее важным символом их любви. Поэтому женщина изначально настаивала на том, чтобы мужчину похоронили с ним. Однако Эдуарду пришлось провести в последний путь без него.