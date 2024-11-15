В Украине взялись за известного военного блогера, который присвоил деньги со сбора для ВСУ

Блогер и бывший военный украл более 350 тысяч гривен со сборов на ВСУ

В Виннице правоохранительные органы сообщили о подозрении в мошенничестве известному блогеру и бывшему военнослужащему Владиславу Гранецкому-Стафийчуку, он же Влад Сорд.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины. По данным следствия, в 2022 году на своей странице в соцсетях Стафийчук организовал сборы денег на поставку оружия и беспилотных летательных аппаратов для одной из частей Вооруженных сил Украины.

На своей странице в социальных сетях он написал, что у него есть возможность купить пять минометов иностранного производства. Общая стоимость — около 3,5 миллиона гривен.

Однако в дальнейшем он потратил часть собранных денег на личные нужды. Следствие установило, что Сорд оставил себе не менее 350 тысяч гривен.

Правоохранительные органы вычислили его место проживания в Виннице и пришли туда. Найдя Стафийчука, они предъявили ему подозрение по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество, совершенное в крупных размерах). За это предусмотрен штраф, либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей — об этом сообщил Офис генерального прокурора.

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