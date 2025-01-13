"Даже у погибших воруют": в Малине с тела защитника Украины перед похоронами исчезло кольцо

Волонтеры и семья бойца обвиняют сотрудников морга

Золотое обручальное кольцо — символ вечной любви и верности. Для жены погибшего танкиста Эдуарда Рошка она была ценным материальным упоминанием об их совместной жизни. Именно с этим украшением она стремилась провести его в последний путь. Но накануне захоронения, в морге Житомирской области, кольцо внезапно исчезло. На пальце павшего героя остался только тонкий след и несколько царапин, а персонал морга пожал плечами.

Кто может быть причастен к этой позорной ситуации, что говорит горсовет и представители морга — узнавал "Телеграф".

"Ветром сорвало ткань, и мы заметили что-то не то"

Убитый боец с начала своей военной карьеры в 2018 году защищал нашу страну на поле боя. Выполняя важную задачу, он погиб на территории Курской области РФ. Семья и собратья приняли его гибель с горем, но исчезновение обручального кольца буквально перед погребением стало для них настоящим шоком.

Юлия, жена погибшего бойца, вместе с другими близкими решила огласить эту ситуацию, обратившись к журналистам "Телеграфа".

Известно, что тело Эдика забирали из морга в Сумах с обручальным кольцом — это подтверждают свидетели.

Накануне похорон обручальное кольцо еще было на руке погибшего – Юлия четко это помнит. Судьба вроде бы сама хотела разоблачить преступление: на следующий день во время подготовки к прощальной церемонии внезапный порыв ветра сорвал покрывало с тела.

Именно так жена и собратья обратили внимание на то, что руки погибшего были перевязаны какой-то тряпкой, а не тканью, предоставленной семьей.

— Ребята начали внимательно осматривать и увидели, что на пальце, где должно быть обручальное кольцо, остался след — характерный втиск от кольца. Более того, на коже были следы, похожие на царапины или порезы. Как будто кто-то пытался подцепить изделие, — рассказывает Юлия в разговоре с "Телеграфом",

Женщина, к слову, тоже военная. По ее словам, кольцо было важным символом их любви. Она с самого начала просила, чтобы мужчина был похоронен с ним.

"Первая реакция жены – растеряние, у собратьев – разочарование"

Как говорит в комментарии "Телеграфу" волонтерка Александра Шамович, которая давно помогает подразделению Эдуарда, люди не знали как реагировать.

— Мы, конечно, были растеряны, поэтому, к сожалению, не сделали фото для документирования этого момента. Надеялись, что у людей проснется совесть и они хотя бы вернут кольцо на следующий день. Независимо от того, было ли оно срезано или нет, это важная память для жены, — говорит женщина.

Также думали, что, возможно, кольца и не было совсем. Или, может быть, оно просто взлетело само по себе. Однако следы по пальцам свидетельствуют о том, что его насильственно снимали.

Собратья, которые с почестями готовили тело Эдика к погребению, были поражены таким презрением. Для них этот инцидент стал не просто личной трагедией, а проявлением грубого пренебрежения достоинством погибшего героя.

— Это было очень эмоционально и важно для ребят. Я видела, как один из них начал трястись от переживаний. Он вернулся ко мне и сказал: "Как так? Я завтра могу погибнуть, и я не уверен, что все будет по чести и совести", — делится Александра Шамович.

Известно, что обручальное кольцо было изготовлено из золота, без каких-либо дополнительных драгоценных камней. Сама жена военного из Кривого Рога, а Эдуард из Юсуповки — маленького селения рядом с Малиным.

Похоронили без кольца

По словам женщины, 9 января, еще когда обручальное кольцо было на пальце, тело отнесли к холодильнику в помещении морга. Эта холодильная камера вроде бы принадлежит службе по ритуальным услугам. Как именно переносили мужчину, Юлия не видела.

Однако факт остается фактом: уже на следующий день, 10 января, она и собрат Анатолий узнали, что кольца нет.

— В день похорон я была в таком состоянии шока, что даже не знаю, как это объяснить! Я начала кричать и просить найти обручальное кольцо. Женщина по ритуальным услугам, которая открывала нам холодильник, засуетилась и убежала без объяснений! Санитар, который мыл и одевал моего мужа, сказал, что кольцо могло остаться в мешке, в котором мы его привезли в морг, но его уже сожгли. Это просто невозможно – оно бы не могло исчезнуть само по себе. Мой муж отек, и кольцо было очень плотно прижато к пальцу, — вспоминает тот день военная.

К сожалению, у семьи не было времени разбираться с этим сразу — нужно было ехать на похороны. Так что Эдуарда похоронили без ювелирного изделия.

— Я обвиняю и морг, и ритуальную службу; возможно, они работают в паре и затем делят деньги за украшения. Происходили ли такие случаи раньше? Мне сказали – нет. Но я скажу вам как человек в ужасном состоянии: я заметила только то, что у него руки были перевязаны какой-то тряпкой. Если бы не собратья мужа, я могла бы и не заметить отсутствия обручального кольца. Это выглядело так, будто процесс был рассчитан на то, что человек в трауре и шоке не обратит внимания на детали, — говорит Юлия.

"Странное отношение было с самого начала"

Как отмечают члены семьи и собратья мужчины, процедура подготовки тела также проходила при необычных обстоятельствах. Гроб вынесли прямо на улицу, что противоречит обычному порядку — обычно это делается в помещении морга. О чем отмечал местный ТЦК.

— Мой муж погиб, защищая нашу страну, а его гроб стоял прямо на пороге, на улице, где капал дождь. Это совершенно недопустимо. Кроме того, в морге очень плохо помыли тело и не подготовили его должным образом, — говорит в комментарии "Телеграфу" Юлия.

Тщательно обдумав и решив добиться справедливости, женщина связалась с ритуальной службой в морге и спросила, кто именно мыл тело. Она хотела узнать, делала ли это ритуальная служба или сам морг. Все просто разводили руками, не зная, кто и за что отвечает.

Разводит руками также местный ТЦК, отмечает волонтерка.

— Для меня важно, чтобы справедливость была восстановлена и чтобы наказали того, кто это сделал. Я надеюсь, что если мы что-то делаем, то могут быть какие-то шаги, возможно: мы найдем обручальное кольцо и накажем виновного. Это важно, чтобы другие знали, что они могут быть наказаны за свои действия, — говорит Александра Шамович.

Близкие семьи надеются, что описание имущества тела из морга в Сумах, в частности, как оно уехало и как его приняли, поможет выявить причастных.

Акт приема-передачи тела (останков) погибшего защитника Украины по моргу Сумы

Между тем морг в Малине не дал описания имущества.

В морге говорят, что ничего не знают, а ТЦК воздерживается от комментариев

Юлия Рошок уже подала заявление в правоохранительные органы, требуя расследовать инцидент. Полиция Житомирской области это заявление приняла и, по предварительной информации, отправила представителей для осмотра морга в городе Малин, где состоялась передача тела.

– Они обещали опросить людей. Однако на этот момент от полиции нет никакой новой информации. Позавчера мы написали заявление, предоставили фото и акт о вещах, которые я забирала с мужем из Сум. После этого они сказали, что если будет информация, позвонят. Ездили ли они в морг — к сожалению, мне неизвестно, — делится Юлия.

"Телеграф" также имел возможность пообщаться с сотрудником морга Василием Мирощуком, оказавшимся не многословным.

— Мне неизвестно, кто был последним, кто работал с телом перед передачей семье. Ритуальная служба принадлежит городскому совету. А с семьей мы никак не контактируем. Потому что тело привезли в военные санитарные части, они положили его в холодильную камеру, и на этом все взаимодействие наше завершилось. У нас даже нет никаких выводов о состоянии имущества умершего. Именно военкомат привез тело, и дальше занимался организацией захоронения. Так что спрашивайте все у них. Мы к этому не имеем практического отношения, — подытожил Василий.

Ради объективного освещения ситуации мы обратились и в военный комиссариат. Однако представитель ТЦК Дмитрий Пиковский отказался от комментариев, объяснив это тем, что ведется уголовное расследование.

В приемной Малинского территориального общества пояснили "Телеграфу", что больницу и морг по указанному адресу обслуживает также Чоповицкая община. Поэтому они не знают даже самого факта прощания с героем.

В то же время председатель Чоповицкого общества Михаил Филоненко объяснил пострадавшей жене, что не в состоянии оказать другую помощь, кроме как следить за справедливым ходом следствия.

"Телеграф", в свою очередь, также будет следить за этой историей и сообщит о сдвигах, как только они будут.