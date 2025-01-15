Наедятся все: эти бутерброды готовятся 10 минут и получаются невероятными (видео)

Горячие бутерброды можно подавать на завтрак, а можно как закуску

На завтрак можно приготовить множество вкусных блюд вроде омлета, яичницы из авокадо или гранолы. Иногда можно приготовить конвертики из лаваша или горячие бутерброды для перекуса.

Именно рецептом последних мы сегодня и хотим поделиться. А опубликовали его на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить горячие бутерброды с крабовыми палочками

Ингредиенты:

крабовые палочки;

сыр – 100 г;

укроп;

2 яйца;

соль;

тостовый хлеб (6 кусочков);

Способ приготовления:

1.Крабовые палочки нарезать кубиками.

2.Зелень мелко нарезать.

3.Сыр натереть на мелкой терке.

4.Добавить яйца.

5.Перемешать все ингредиенты, посолить, хорошо перемешать.

6.На застеленный пергаментом противень выложить тостовый хлеб и на каждый кусочек выложить по 2 столовые ложки начинки.

7.Отправить в разогретую до 180 С духовку на 10 минут до образования золотистой корочки.