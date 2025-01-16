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Стрельцам — волна вдохновения, Близнецам — старые проблемы: гороскоп Таро на 17 января 2025 года

Автор
Наталья Граковская
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Гороскоп Таро, чего ждать 17 января
Гороскоп Таро, чего ждать 17 января. Фото Сгенерировано ИИ (Телеграф)

День требует осторожности в финансовых и личных вопросах

В пятницу одни столкнутся с трудностями и внутренними конфликтами, другим судьба предоставит шансы для реализации своих целей. В центре внимания в этот день — перемены, принятие важных решений и взаимодействия с окружающими. У многих знаков Зодиака будет возможность показать себя с новой стороны, но для этого потребуется разумный подход и готовность к неожиданностям.

Такой прогноз дают карты Таро, которые выпали в раскладе на 17 января. "Телеграф" предлагает узнать, чего ожидать именно вам.

Овен — Королева мечей

Это королева силы и независимости, она руководствуется умом, а не сердцем, а потому ей сопутствует удача в делах и работе. Положитесь на свою интуицию, она подскажет Вам, как поступить лучше.

Телец — перевернутый Туз пентаклей

Это карта богатства, успеха в делах и материального благополучия, однако в перевернутом положении она указывает еще и на то, что все это может быть потеряно. Лучше воздержитесь пока от дел, связанных с деньгами и бизнесом, — высокий риск их потерять или потратить во зло.

Близнецы — перевернутая Четверка мечей

В этом положении карта говорит, что впереди у вас новые битвы, — возможно возвращение старых проблем или дел, с которыми Вы распрощались, может понадобиться наконец принять какое-то важное решение, чтобы разрешить ситуацию.

Рак — перевернутая Смерть

Пусть вас не пугает название карты и ее положение. В этом случае она означает, что Вы, скорее всего, будете противиться переменам, которые неизбежны. Также в этот день вероятны незначительные потери или мелкие неприятности, но в глобальном плане это ничего не изменит. Карта советует не сопротивляться неизбежному. Тогда у Вас получится выйти на новый уровень.

Лев — перевернутая Девятка мечей

Вскоре в жизни наступит более благоприятный период, надежда и вера помогут Вам оправиться от испытаний, — а пока запаситесь терпением.

Дева — перевернутый Рыцарь кубков

В этом положении карта предупреждает об опасных иллюзиях и отмененных планах, трудностях в налаживании контактов. Достичь желаемого будет сложно, Вы можете быть эмоционально нестабильны и склонны убегать от реальности.

Весы — Рыцарь мечей

Эта карта предупреждает о неожиданных, внезапных событиях и возможно о конфликте. В то же время, если вы будете готовы, действовать решительно, хладнокровно, и не станете игнорировать советы окружающих, Вы обязательно продвинетесь в своих планах на этой неделе.

Скорпион — перевернутая Восьмерка пентаклей

Возможно, Вы долгое время трудились на определенном поприще, но после разочаровались в деле и потеряли желание двигаться дальше. Проработайте внутренние противоречия, иначе можете упустить хорошие возможности.

Стрелец — Звезда

Как никогда легко будет реализовать Ваши мечты и таланты. Вы будете "в ресурсе" для самореализации. Даже если никогда раньше не пробовали, — займитесь медитацией. Это может помочь Вам открыть внутренние таланты или найти выход из сложной ситуации.

Козерог — перевернутая Двойка кубков

В отношении с кем-то близким у Вас может произойти потеря равновесия, один может оказаться в позиции дающего, а второй, — только принимающего, что станет причиной для конфликтов и ссор. Постарайтесь, чтобы осуждение и ненависть не затмили в Вас теплые чувства к близким.

Водолей — перевернутая Королева кубков

К сожалению, эта королева предупреждает, что у вас будет плохое настроение и депрессивное состояние, будет склонность отрешиться от проблем и мира в целом. "Заземлитесь", делайте что-то руками и старайтесь не углубляться в плохие мысли.

Рыбы — Король кубков

Это на редкость хорошая карта, которая предсказывает конец черной полосы, домашний уют, искренность и щедрость, — насладитесь этим днем, такие сейчас редко кому выпадают. Также есть шанс, что сегодня Вы повстречаете кого-то особенного.

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