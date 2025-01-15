На здании воспроизвели цветной мурал актрисе: как выглядел дом Гурченко в Харькове

Артистка росла в стареньком доме в Харькове

Людмила Гурченко была одной из самых эффектных актрис и певиц в Советском Союзе. Несмотря на то, что знаменитость жила в элитных апартаментах в Москве, детство и юность артистки прошли в скромном жилье в Украине.

"Телеграф" покажет дом, в котором росла артистка, когда жила в Харькове.

Жилье Людмилы Гурченко в Украине

Людмила Гурченко росла в квартире, расположенной в старом четырехэтажном доме. Он находится в переулке Кравцова, 7, который когда-то называли Мордвинским. Туда Людмила переехала с семьей после того, как немецкие оккупанты выселили их из другого дома на той же улице. Это произошло осенью 1941 года.

Дом – старой застройки, без каких-либо орнаментов или лепнины. В нем прошло детство и юность актрисы, которые пришлись на период Второй мировой войны, а впоследствии — послевоенные годы. С 1982 года дом находился в аварийном состоянии, там никто не делал никаких ремонтов.

Дом Людмилы Гурченко с боковой стороны, скриншот из Google-maps

Гурченко росла в этом харьковском доме, скриншот из Google-maps

Коммунальщики приезжали туда только один раз, когда у жительницы квартиры второго этажа провалился пол. Случилось так, что квартиры на том этаже сдвинулись в подвал. Местные жители жаловались, что в доме течет крыша, стены покрыты трещинами, а также проседает фундамент.

Дом, где жила Гурченко, в переулке Кравцова, 7, Харьков, скриншот из Google-maps

К тому же есть решение исполкома с 1982 года, согласно которому власти должны были переселить жильцов этого дома из-за неудовлетворительного состояния жилья. Местные чиновники жаловались, что для ремонта фасада дома нужно 200 тысяч гривен, а на все жилье – 1 миллион гривен. Однако таких средств, как рассказывали представители власти, у них не было.

Дом Гурченко долгое время был в аварийном состоянии, скриншот из Google-maps

В 2015 году коммунальщики починили фасад дома, где когда-то жила Гурченко. Ремонт продолжался в течение 3 месяцев. За это время привели в порядок крышу, балконы, оштукатурили и порисовали стены дома. С тех пор фасад приобрел светло-персиковый оттенок.

В доме Гурченко восстановили фасад и балконы, фото "Новости Харькова"

Со стороны дома воссоздали объемный цветной портрет Гурченко. Изображение артистки, на котором она с красными губами, кудрями и синим нарядом, протянулось во всю стену.

На доме нарисовали огромный портрет Гурченко, фото из сети

После начала полномасштабной войны россияне сильно бомбят Харьков. Поэтому неизвестно, как сейчас выглядит дом, ведь в Google-картах видим старые кадры с этого места. Есть вероятность, что он пострадал от атаки страны-оккупанта.

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