Укр

Нежный французский десерт, который так легко испечь дома: эта золотистая корочка может свести с ума (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Аппетитный французский десерт
Аппетитный французский десерт. Фото smachnonews.24tv.ua

Это лакомство очень легко приготовить

В домашних условиях можно легко приготовить много вкусных блюд, которые мы привыкли покупать в магазине. Мы делились рецептом вкусного творожного крекера. Теперь рассказываем, как приготовить аппетитный французский десерт – Крем Брюле.

Рецептом поделились в кулинарном блоге _dessert.o_. Это замечательные сладости, которые запекаются в порционных креманках, в результате получаем нежную серединку под твердой румяной корочкой.

Ингредиенты:

  • Желтки – 3 шт.
  • Сливки (30-36%) — 500 мл
  • Сахар – 3 ст. л.
  • Ванильный сахар – 1 ч. л.
  • Коричневый сахар – для карамелизации

Способ приготовления:

  1. Прежде всего, подготовим основание. Для этого в миске смешиваем желтки, сахар и ванильный сахар.
  2. Взбиваем все венчиком до однородной массы – слегка взбиваем, не образуя пены. Отдельно в сотейнике нагреваем сливки на среднем огне, но не доводим до кипения.
  3. Как только сливки станут горячими, снимаем их с плиты. Постепенно вливаем горячие сливки в желточную массу, постоянно помешивая.
  4. Готовый крем разливаем в порционные керамические формочки и ставим в глубокий противень. Вокруг формочек в противень наливаем горячую воду, она должна доходить до половины высоты формочек.
  5. Выпекаем десерт в разогретой до 150 ° C духовке 40-50 минут. Крем должен схватиться, но внутри остаться слегка "упругим". Достаньте формочки из духовки, когда они охладятся, а затем поставьте в холодильник на 4-6 часов.
  6. Перед подачей посыпьте каждую порцию тонким слоем коричневого сахара. Кухонной горелкой карамелизуйте сахар до золотистой хрустящей корочки. Можно поставить под гриль в духовке на несколько минут.

Десерт можно украсить свежими ягодами или мятой. Это очень вкусно. Также мы говорили, как приготовить вкусный рулет с паштетом.

Теги:
#Рецепт #Сладости #Яйца #Десерт