Нежный французский десерт, который так легко испечь дома: эта золотистая корочка может свести с ума (видео)

Это лакомство очень легко приготовить

В домашних условиях можно легко приготовить много вкусных блюд, которые мы привыкли покупать в магазине. Мы делились рецептом вкусного творожного крекера. Теперь рассказываем, как приготовить аппетитный французский десерт – Крем Брюле.

Рецептом поделились в кулинарном блоге _dessert.o_. Это замечательные сладости, которые запекаются в порционных креманках, в результате получаем нежную серединку под твердой румяной корочкой.

Ингредиенты:

Желтки – 3 шт.

Сливки (30-36%) — 500 мл

Сахар – 3 ст. л.

Ванильный сахар – 1 ч. л.

Коричневый сахар – для карамелизации

Способ приготовления:

Прежде всего, подготовим основание. Для этого в миске смешиваем желтки, сахар и ванильный сахар. Взбиваем все венчиком до однородной массы – слегка взбиваем, не образуя пены. Отдельно в сотейнике нагреваем сливки на среднем огне, но не доводим до кипения. Как только сливки станут горячими, снимаем их с плиты. Постепенно вливаем горячие сливки в желточную массу, постоянно помешивая. Готовый крем разливаем в порционные керамические формочки и ставим в глубокий противень. Вокруг формочек в противень наливаем горячую воду, она должна доходить до половины высоты формочек. Выпекаем десерт в разогретой до 150 ° C духовке 40-50 минут. Крем должен схватиться, но внутри остаться слегка "упругим". Достаньте формочки из духовки, когда они охладятся, а затем поставьте в холодильник на 4-6 часов. Перед подачей посыпьте каждую порцию тонким слоем коричневого сахара. Кухонной горелкой карамелизуйте сахар до золотистой хрустящей корочки. Можно поставить под гриль в духовке на несколько минут.

Десерт можно украсить свежими ягодами или мятой. Это очень вкусно. Также мы говорили, как приготовить вкусный рулет с паштетом.